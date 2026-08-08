Thais Carla surgiu abatida em reflexão nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Thais Carla surgiu abatida em reflexão nas redes sociais Reprodução/Instagram

Publicado 08/08/2026 20:49

Rio - Thais Carla falou sobre o período de reclusão quase um mês após anunciar o término do casamento de 11 anos com Israel Reis . A influenciadora surgiu abatida neste sábado (8) e comentou sobre a viagem que realizou como forma de autocuidado.

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"Gente, eu tô aqui no meu lugarzinho, me recuperando de algumas coisas, mas, espiritualmente, tendo certeza que tudo é só um começo sabe? Se você tá passando pro algo parecido com o meu, não ache que sua vida vai acabar porque você não fez exatamente o que quis", disse nos Stories.



Ela aproveitou para agradecer o apoio dos seguidores nesta fase de mudanças em sua vida. "Ter paz no coração não tem preço que pague. Eu não sou de mentira, sou muito digna. Eu tô vivendo cada dia mais, me autodescobrindo. É sublime, espiritual, carnal, sentimental, é tudo".