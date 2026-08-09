Vladimir Brichta recebeu declaração emocionante da filha durante o 'Altas Horas', da TV GloboReprodução / TV Globo
Agnes homenageando o pai Vladimir Brichta:— Sérgio Santos (@ZAMENZA) August 9, 2026
"Eu amo muito você. Você é minha pessoa favorita do mundo. Teve um momento que teve só eu e você. E você foi meu pai e minha mãe. Voce é minha rocha, me faz sentir bem. Admiro quem vc é. Te amo." #AltasHoras pic.twitter.com/HMijx1Ewah
"Te amo muito. Você é a minha pessoa favorita no mundo. Teve um momento em que foi só eu e você, e você foi tanto o meu pai quanto a minha mãe ao mesmo tempo", declarou Ágnes.
A filha do ator também falou sobre a relação com Adriana Esteves, atual mulher de Vladimir, a quem considera sua mãe. "Por mais que eu tenha uma mãe, que eu amo muito, você também é essa fusão pra mim. Você é um presente muito grande, você é a minha rocha", disse.
Ágnes mencionou ainda o apoio que recebe do pai em suas escolhas. "Você é o motivo de eu me sentir bem de ser quem eu sou, porque você está sempre apoiando, assistindo qualquer coisa que eu invente de fazer, de qualidade questionável... e isso tem um valor gigante", brincou.
Ao finalizar a homenagem, ela contou que se orgulha das características que reconhece ter herdado do ator. "Quando eu me sinto parecida com você, eu me sinto bem e me sinto orgulhosa de mim, porque eu tenho orgulho de quem você é e admiro quem você é. Te amo."
Ágnes, de 29 anos, é filha de Vladimir com a cantora Gena Ribeiro, que morreu em 1999, quando a menina tinha 2 anos. O ator posteriormente se casou com Adriana Esteves, com quem está desde 2003.