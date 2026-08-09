Vladimir Brichta recebeu declaração emocionante da filha durante o 'Altas Horas', da TV Globo - Reprodução / TV Globo

Vladimir Brichta recebeu declaração emocionante da filha durante o 'Altas Horas', da TV GloboReprodução / TV Globo

Publicado 09/08/2026 08:10

Rio - Vladimir Brichta , de 50 anos, recebeu uma homenagem da filha, Ágnes Brichta, durante o "Altas Horas", da TV Globo, neste sábado (8). Em um depoimento emocionado, a jovem falou sobre a relação com o ator e relembrou o período em que os dois viveram sozinhos após a morte de sua mãe, Gena Ribeiro.

Agnes homenageando o pai Vladimir Brichta:



"Eu amo muito você. Você é minha pessoa favorita do mundo. Teve um momento que teve só eu e você. E você foi meu pai e minha mãe. Voce é minha rocha, me faz sentir bem. Admiro quem vc é. Te amo." #AltasHoras pic.twitter.com/HMijx1Ewah — Sérgio Santos (@ZAMENZA) August 9, 2026

"Te amo muito. Você é a minha pessoa favorita no mundo. Teve um momento em que foi só eu e você, e você foi tanto o meu pai quanto a minha mãe ao mesmo tempo", declarou Ágnes.



A filha do ator também falou sobre a relação com Adriana Esteves, atual mulher de Vladimir, a quem considera sua mãe. "Por mais que eu tenha uma mãe, que eu amo muito, você também é essa fusão pra mim. Você é um presente muito grande, você é a minha rocha", disse. "Te amo muito. Você é a minha pessoa favorita no mundo. Teve um momento em que foi só eu e você, e você foi tanto o meu pai quanto a minha mãe ao mesmo tempo", declarou Ágnes.A filha do ator também falou sobre a relação com Adriana Esteves, atual mulher de Vladimir, a quem considera sua mãe. "Por mais que eu tenha uma mãe, que eu amo muito, você também é essa fusão pra mim. Você é um presente muito grande, você é a minha rocha", disse.

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Ágnes mencionou ainda o apoio que recebe do pai em suas escolhas. "Você é o motivo de eu me sentir bem de ser quem eu sou, porque você está sempre apoiando, assistindo qualquer coisa que eu invente de fazer, de qualidade questionável... e isso tem um valor gigante", brincou.



Ao finalizar a homenagem, ela contou que se orgulha das características que reconhece ter herdado do ator. "Quando eu me sinto parecida com você, eu me sinto bem e me sinto orgulhosa de mim, porque eu tenho orgulho de quem você é e admiro quem você é. Te amo."



Ágnes, de 29 anos, é filha de Vladimir com a cantora Gena Ribeiro, que morreu em 1999, quando a menina tinha 2 anos. O ator posteriormente se casou com Adriana Esteves, com quem está desde 2003. Ágnes mencionou ainda o apoio que recebe do pai em suas escolhas. "Você é o motivo de eu me sentir bem de ser quem eu sou, porque você está sempre apoiando, assistindo qualquer coisa que eu invente de fazer, de qualidade questionável... e isso tem um valor gigante", brincou.Ao finalizar a homenagem, ela contou que se orgulha das características que reconhece ter herdado do ator. "Quando eu me sinto parecida com você, eu me sinto bem e me sinto orgulhosa de mim, porque eu tenho orgulho de quem você é e admiro quem você é. Te amo."Ágnes, de 29 anos, é filha de Vladimir com a cantora Gena Ribeiro, que morreu em 1999, quando a menina tinha 2 anos. O ator posteriormente se casou com Adriana Esteves, com quem está desde 2003.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Raphael Perucci