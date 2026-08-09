Alice Carvalho compartilhou detalhes de relação com Preta GilReprodução / Globoplay

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Carolina Irigoyen
Rio - Alice Carvalho, de 30 anos, falou pela primeira vez sobre o romance que viveu com Preta Gil. Ao relembrar a relação com a cantora, a atriz contou que a conheceu em 2023, durante o Prêmio Potências, e se emocionou ao falar das memórias que guarda da artista.
"Foi quando eu vi ela pela primeira vez no Prêmio Potências e fiquei: 'Nossa, que mulher maravilhosa'. E foi a primeira pessoa que valorizou meu trabalho assim. Foi a primeira indicação que tive por Dinorah, por exemplo, personagem de 'Cangaço Novo'", recordou.

Alice contou que demorou a perceber o interesse de Preta. Na época, segundo ela, a cantora vivia uma fase marcada pelo desejo de aproveitar a vida sem se limitar. "Eu sou muito lerda, eu não consigo entender meandros e cantadas e coisas. Mas era um momento da vida dela sem medo e de muito desejo pela vida, de abraçar a vida e de não se limitar", explicou.
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Ao abordar a natureza da relação, Alice confirmou que viveu um envolvimento amoroso com Preta e revelou que a cantora mantinha outros relacionamentos naquele período. "Meu Deus, é a primeira vez que eu tô falando disso. (...) Mas eram relações amorosas, românticas simultâneas", contou se referindo ao O Kanalha.
O cantor de pagode viveu um romance com Preta Gil entre 2023 e 2024. Os dois chegaram a aparecer juntos publicamente.

Na sequência, a atriz também falou sobre o luto que sente. "Quando uma pessoa transmuta, nossa dor também é muito sobre a partida de um olhar de alguém sobre você. Eu fico me agarrando nas memórias todas e reinventando elas e recolocando elas na minha cabeça porque não posso perder o olhar dela sobre mim", declarou.
Alice Carvalho é atriz, roteirista e escritora, conhecida por trabalhos como "Cangaço Novo", "Renascer" e "O Agente Secreto". Já O Kannalha, nome artístico de Danrlei Orrico, é cantor baiano e um dos nomes de destaque do pagodão.