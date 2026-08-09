Alice Carvalho compartilhou detalhes de relação com Preta GilReprodução / Globoplay
a Preta tinha bom gosto,ela se envolveu com o Kanalha e com a Alice Carvalho,atacante demais!pic.twitter.com/qxtGzUOI8V— Biel (@xxvulgo_biel) August 9, 2026
Alice contou que demorou a perceber o interesse de Preta. Na época, segundo ela, a cantora vivia uma fase marcada pelo desejo de aproveitar a vida sem se limitar. "Eu sou muito lerda, eu não consigo entender meandros e cantadas e coisas. Mas era um momento da vida dela sem medo e de muito desejo pela vida, de abraçar a vida e de não se limitar", explicou.
Ao abordar a natureza da relação, Alice confirmou que viveu um envolvimento amoroso com Preta e revelou que a cantora mantinha outros relacionamentos naquele período. "Meu Deus, é a primeira vez que eu tô falando disso. (...) Mas eram relações amorosas, românticas simultâneas", contou se referindo ao O Kanalha.
Na sequência, a atriz também falou sobre o luto que sente. "Quando uma pessoa transmuta, nossa dor também é muito sobre a partida de um olhar de alguém sobre você. Eu fico me agarrando nas memórias todas e reinventando elas e recolocando elas na minha cabeça porque não posso perder o olhar dela sobre mim", declarou.