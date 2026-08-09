Rio - Bruna Marquezine, de 31 anos, celebrou o aniversário do cantor canadense Shawn Mendes, que completou 28 anos neste sábado (8), com uma declaração nas redes sociais. Ela compartilhou registros do artista e falou sobre a importância dele em sua vida.
Romance de Bruna e Shawn fica cada vez mais público
Shawn escolheu passar a data no Rio de Janeiro ao lado da atriz. Durante o dia, os dois foram vistos na Praia de São Conrado, na Zona Sul, onde nadaram juntos. Fãs também registraram o casal no calçadão acompanhado de Prashan Raj, amigo de longa data do cantor.
Bruna e Shawn assumiram publicamente o namoro na última terça-feira (4), quando o canadense publicou uma homenagem pelo aniversário da atriz. Os dois vivem um romance desde o início deste ano e passaram juntos o Réveillon em São Miguel dos Milagres, em Alagoas.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Raphael Perucci