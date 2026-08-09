Bruna Marquezine celebrou publicamente o aniversário do namorado, Shawn Mendes - Reprodução / Instagram

Bruna Marquezine celebrou publicamente o aniversário do namorado, Shawn Mendes Reprodução / Instagram

Publicado 09/08/2026 10:05



Rio - Bruna Marquezine , de 31 anos, celebrou o aniversário do cantor canadense Shawn Mendes, que completou 28 anos neste sábado (8), com uma declaração nas redes sociais. Ela compartilhou registros do artista e falou sobre a importância dele em sua vida.







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bruna Marquezine (@brunamarquezine)

"Seu dia, my baby. Dia que Deus decidiu que não queria uma terra sem você. Ainda bem. O mundo é bem melhor com você nele. Eu sou bem melhor com você", escreveu.



Na sequência, Bruna completou a homenagem em inglês: "I love you. So much. Happy Birthday" (Eu te amo. Muito. Feliz aniversário).



A publicação recebeu comentários de amigos e famosos. Sabrina Sato celebrou: "Viva esse amor tão lindo. Viva!", enquanto Taina Muller escreveu: "Vocês são fofos".

LEIA MAIS: Shawn Mendes apaga foto com Bruna Marquezine e fãs suspeitam do motivo

Romance de Bruna e Shawn fica cada vez mais público

Shawn escolheu passar a data no Rio de Janeiro ao lado da atriz. Durante o dia, os dois foram vistos na Praia de São Conrado, na Zona Sul, onde nadaram juntos. Fãs também registraram o casal no calçadão acompanhado de Prashan Raj, amigo de longa data do cantor.



Bruna e Shawn assumiram publicamente o namoro na última terça-feira (4), quando o canadense publicou uma homenagem pelo aniversário da atriz. Os dois vivem um romance desde o início deste ano e passaram juntos o Réveillon em São Miguel dos Milagres, em Alagoas.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Raphael Perucci