Dizem que Bruna Marquezine é quem veta fotos com fãs de ShawnFoto: Reprodução/ Redes sociais
No entanto, o desfecho surpreendeu. Ao perceber o impacto que a recusa havia causado, Shawn voltou atrás, sentou ao lado da admiradora, conversou por alguns minutos e fez questão de registrar a tão sonhada foto. O gesto rapidamente viralizou e rendeu elogios ao artista.
Desde que as aparições do cantor na região se tornaram frequentes, dezenas de fãs passaram a marcar presença quase diariamente em São Conrado, na esperança de encontrar o casal, já que há rumores de que Shawn esteja hospedado na residência de Bruna Marquezine.
Mas a coluna Daniel Nascimento, ouviu um frequentador da praia que acompanha essa movimentação de perto e revelou uma versão diferente dos bastidores. Segundo esse fã, as negativas para fotos estariam partindo, na maioria das vezes, de Bruna Marquezine. Ainda de acordo com o relato, em uma dessas situações Shawn teria dito, em inglês, que "Bruna não deixa ele tirar fotos com os fãs".
A suposta declaração, teria repercutido rapidamente entre os admiradores que costumam esperar o casal na praia. Desde então, alguns fãs teriam passado até "fechar a cara" para a atriz durante suas aparições.
Resta saber se essa situação vai esfriar os ânimos entre a atriz e os admiradores de Shawn Mendes ou se tudo não passa de um mal-entendido alimentado pelos bastidores da praia mais comentada do momento.
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