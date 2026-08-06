Dizem que Bruna Marquezine é quem veta fotos com fãs de Shawn - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Dizem que Bruna Marquezine é quem veta fotos com fãs de ShawnFoto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 06/08/2026 15:00

Recentemente, uma fã de Shawn Mendes ganhou repercussão nas redes sociais após chorar ao ter um pedido de foto negado pelo cantor e por Bruna Marquezine. A cena aconteceu na Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde o casal tem sido visto com frequência.



No entanto, o desfecho surpreendeu. Ao perceber o impacto que a recusa havia causado, Shawn voltou atrás, sentou ao lado da admiradora, conversou por alguns minutos e fez questão de registrar a tão sonhada foto. O gesto rapidamente viralizou e rendeu elogios ao artista.



Desde que as aparições do cantor na região se tornaram frequentes, dezenas de fãs passaram a marcar presença quase diariamente em São Conrado, na esperança de encontrar o casal, já que há rumores de que Shawn esteja hospedado na residência de Bruna Marquezine.



Mas a coluna Daniel Nascimento, ouviu um frequentador da praia que acompanha essa movimentação de perto e revelou uma versão diferente dos bastidores. Segundo esse fã, as negativas para fotos estariam partindo, na maioria das vezes, de Bruna Marquezine. Ainda de acordo com o relato, em uma dessas situações Shawn teria dito, em inglês, que "Bruna não deixa ele tirar fotos com os fãs".



A suposta declaração, teria repercutido rapidamente entre os admiradores que costumam esperar o casal na praia. Desde então, alguns fãs teriam passado até "fechar a cara" para a atriz durante suas aparições.

Vale lembrar que Bruna Marquezine nunca escondeu que preza pela própria privacidade e costuma evitar ser fotografada ou filmada sem autorização, especialmente em momentos de lazer. Ainda assim, os fãs que frequentam São Conrado afirmam abordar o casal de forma respeitosa e sempre pedir permissão antes de qualquer registro.



Resta saber se essa situação vai esfriar os ânimos entre a atriz e os admiradores de Shawn Mendes ou se tudo não passa de um mal-entendido alimentado pelos bastidores da praia mais comentada do momento.