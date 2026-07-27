Julie Alves foi vítima de injúria racial durante uma reportagem realizada em Japeri, na Baixada FluminenseFoto: Reprodução/ Redes sociais
Exclusivo Repórter do A Tarde É Sua vítima de racismo será indenizada por Japeri
Julie Alves teria sido chamada de 'macaca' durante reportagem em unidade na Baixada Fluminense; Justiça fixou indenização de R$ 20 mil
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