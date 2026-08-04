ArlindinhoFoto: Reprodução/ Redes sociais
Exclusivo Ex precisou de medida protetiva após sofrer agressão de Arlindinho
Segundo informações obtidas pela coluna, Talita Arruda registrou ocorrência e conseguiu proteção judicial contra o cantor em 2016
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Repórter do A Tarde É Sua vítima de racismo será indenizada por Japeri
Julie Alves teria sido chamada de 'macaca' durante reportagem em unidade na Baixada Fluminense; Justiça fixou indenização de R$ 20 mil
Jornalistas negras celebram o 25 de Julho e ressignificam a comunicação
No Dia da Mulher Negra e de Tereza de Benguela, a coluna conversa com comunicadoras pretas sobre representatividade, resistência e os desafios da imprensa brasileira.
Repórter vive dilema na Record e assina pré-contrato para A Fazenda
Com proposta salarial de R$ 25 mil para virar 'venenosa', comunicadora balança entre a segurança dos bastidores da TV e o risco do confinamento rural
Passeio de Virginia e Vini Jr. termina em confusão com repórter
Jornalista teria sido impedida por assessor pessoal do jogador de entrevistar a influenciadora e reagiu: "Não encosta em mim, cara"
Globo mira em Richarlyson para compor o seu time de entretenimento
Ex-jogador tem atraído olhares da emissora após participações no Caldeirão e elogios no Fantástico
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