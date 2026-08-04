Arlindinho - Foto: Reprodução/ Redes sociais

ArlindinhoFoto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 04/08/2026 17:10

A separação conturbada entre Arlindinho, filho do saudoso cantor Arlindo Cruz, e a atriz Erika Januza colocou novamente a vida pessoal do sambista no centro das atenções. Nos últimos dias, internautas resgataram, nas redes sociais, imagens da festa de separação organizada por amigas de Lillayne Pereira, ex-companheira do cantor.

Mas a coluna, que mantém os olhos bem atentos aos bastidores, foi além e encontrou uma história envolvendo outra ex-companheira do artista, e que traz revelações ainda mais delicadas.

No ano passado, Talita Arruda, ex-companheira de Arlindinho e mãe de uma das filhas do cantor, usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre uma situação envolvendo a escola da menina, que tinha 12 anos na época.

Segundo Talita, ela precisou ter uma conversa séria com a filha para avisá-la sobre a possibilidade de uma mudança de escola, após afirmar que Arlindinho teria se recusado a arcar com as despesas escolares. A mãe contou que a menina ficou triste com a possibilidade de precisar deixar a instituição, mas garantiu que buscaria uma forma de manter os estudos da filha.

Mas a história não para por aí — e a Coluna Daniel Nascimento descobriu uma verdadeira bomba.

Conforme revelado por uma fonte à coluna, em 2016, Talita Arruda procurou uma delegacia e registrou um boletim de ocorrência contra Arlindinho. Adivinhe o porquê? Violência doméstica.

Na ocasião, Talita relatou ter sido vítima de agressões físicas por parte do cantor. O caso foi encaminhado ao plantão do Judiciário e, ainda no mesmo dia, resultou na concessão de uma medida protetiva em favor da ex-companheira do sambista. Arlindinho ficou proibido de manter contato com Talita, tanto pessoalmente quanto por telefone e aplicativos de mensagens.

O caso teve novos desdobramentos pouco tempo depois. Ainda em 2016, Arlindinho foi condenado por ter cometido violência contra Talita.

Xiii... Será que vêm mais bafos por aí?