Ney Matogrosso recebe bicho-preguiça resgatado em sítio no RioReprodução / Instagram
A propriedade do cantor tem cerca de 140 hectares e abriga uma extensa área de Mata Atlântica preservada. O espaço é utilizado há anos para acolher animais silvestres que, após resgate e avaliação, apresentam condições de retornar ao habitat natural.
O trabalho desenvolvido no local faz parte da relação antiga do artista com a preservação ambiental e o cuidado com a fauna.
O sítio fica em uma região cercada por remanescentes de Mata Atlântica, ambiente essencial para a sobrevivência de diferentes espécies. A manutenção da vegetação contribui para oferecer abrigo, alimento e condições adequadas para os animais que voltam à vida livre.
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