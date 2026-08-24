Ney Matogrosso recebe bicho-preguiça resgatado em sítio no RioReprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
Rio - Ney Matogrosso recebeu em seu sítio, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, um bicho-preguiça resgatado para ser devolvido à natureza. Marisa Monte também estava presente no local e acompanhou de perto o momento da chegada do animal e os preparativos para a soltura.

A propriedade do cantor tem cerca de 140 hectares e abriga uma extensa área de Mata Atlântica preservada. O espaço é utilizado há anos para acolher animais silvestres que, após resgate e avaliação, apresentam condições de retornar ao habitat natural.

O trabalho desenvolvido no local faz parte da relação antiga do artista com a preservação ambiental e o cuidado com a fauna.

O sítio fica em uma região cercada por remanescentes de Mata Atlântica, ambiente essencial para a sobrevivência de diferentes espécies. A manutenção da vegetação contribui para oferecer abrigo, alimento e condições adequadas para os animais que voltam à vida livre.
 
 
 
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