Viih Tube e Eliezer fazem ensaio de fotos pré-casamento - Reprodução / Instagram

Viih Tube e Eliezer fazem ensaio de fotos pré-casamentoReprodução / Instagram

Publicado 24/08/2026 09:30 | Atualizado 24/08/2026 09:47

Rio - Eliezer decidiu acrescentar o sobrenome de Viih Tube ao próprio nome após o casamento com a influenciadora. A novidade foi revelada por ela nas redes sociais durante a lua de mel do casal na Sardenha, na Itália. Com a mudança, o ex-"BBB" passou a se chamar Eliezer Di Felice do Carmo.

"Vocês sabiam que agora o Eli é Eliezer Di Felice do Carmo? Ele colocou meu sobrenome… Achei tão chique, gente. Achei tão tudo. E a minha família ficou superfeliz, porque eles honram muito o nome. Todo mundo gritou, igual doido. Agora ele é italiano", contou Viih Tube.

A influenciadora ainda brincou com a escolha do marido durante a viagem. A Sardenha foi o primeiro destino da lua de mel, preparado em segredo por Eliezer. O roteiro do casal ainda inclui outras duas paradas.

Viih Tube e Eliezer oficializaram a união há cerca de uma semana, em uma cerimônia realizada em uma fazenda no interior de São Paulo. Os dois estão juntos desde 2022 e são pais de Lua e Ravi.

O casal se aproximou depois das respectivas participações no "Big Brother Brasil". Viih integrou a 21ª edição do reality, em 2021, e Eliezer participou da 22ª temporada, no ano seguinte. Eles começaram a se relacionar em maio de 2022 e assumiram o namoro em agosto daquele ano.

No Brasil, a inclusão do sobrenome do cônjuge é facultativa. Desde o Código Civil de 2002, tanto o marido quanto a mulher podem acrescentar ao próprio nome o sobrenome da pessoa com quem se casaram.