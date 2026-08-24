Viih Tube e Eliezer fazem ensaio de fotos pré-casamentoReprodução / Instagram

Mais artigos de Letícia Montrezor
Letícia Montrezor
Rio - Eliezer decidiu acrescentar o sobrenome de Viih Tube ao próprio nome após o casamento com a influenciadora. A novidade foi revelada por ela nas redes sociais durante a lua de mel do casal na Sardenha, na Itália. Com a mudança, o ex-"BBB" passou a se chamar Eliezer Di Felice do Carmo.
"Vocês sabiam que agora o Eli é Eliezer Di Felice do Carmo? Ele colocou meu sobrenome… Achei tão chique, gente. Achei tão tudo. E a minha família ficou superfeliz, porque eles honram muito o nome. Todo mundo gritou, igual doido. Agora ele é italiano", contou Viih Tube.
A influenciadora ainda brincou com a escolha do marido durante a viagem. A Sardenha foi o primeiro destino da lua de mel, preparado em segredo por Eliezer. O roteiro do casal ainda inclui outras duas paradas.
Viih Tube e Eliezer oficializaram a união há cerca de uma semana, em uma cerimônia realizada em uma fazenda no interior de São Paulo. Os dois estão juntos desde 2022 e são pais de Lua e Ravi.
O casal se aproximou depois das respectivas participações no "Big Brother Brasil". Viih integrou a 21ª edição do reality, em 2021, e Eliezer participou da 22ª temporada, no ano seguinte. Eles começaram a se relacionar em maio de 2022 e assumiram o namoro em agosto daquele ano.
No Brasil, a inclusão do sobrenome do cônjuge é facultativa. Desde o Código Civil de 2002, tanto o marido quanto a mulher podem acrescentar ao próprio nome o sobrenome da pessoa com quem se casaram.