Ary Fontoura encontra cobra em sua casa - Reprodução de vídeo

Ary Fontoura encontra cobra em sua casaReprodução de vídeo

Publicado 24/08/2026 07:34

Rio - Ary Fontoura, de 93 anos, encontrou uma cobra na área externa de sua casa, na Zona Sudoeste do Rio, e compartilhou registros do momento com os seguidores do Instagram neste domingo (23). Nas imagens, o ator foi orientado a se afastar da jiboia, já que o ataque dela poderia ser rápido.

"Olha só quem veio me visitar. Ela é braba", disse Ary no vídeo. Na legenda, o veterano escreveu: "Visita inesperada. Se eu não estou esperto! Bom dia".







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Ary Fontoura (@aryfontoura)



Com mais de 70 anos de carreira, Ary está afastado das novelas desde "Êta Mundo Melhor!" (2025-2026). Ao longo da trajetória na TV ele tem trabalhos marcantes em novelas como "Saramandaia" (1976), "Guerra dos Sexos" (1983), "Amor com Amor Se Paga" (1984), "Roque Santeiro" (1985), "Tieta" (1989) e "A Favorita" (2008). Atualmente, ele diverte os fãs com vídeos bem-humorados publicados nas redes sociais.



