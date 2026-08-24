Viviane Araújo Reprodução / Instagram
Antes da transformação, Viviane apareceu com o visual antigo, com a raiz mais escura e as pontas claras. Ela também usava alongamento para dar mais comprimento aos fios.
A atriz contou ainda que buscava um resultado mais intenso e destacou a identificação com a nova aparência. "Trouxe exatamente a intensidade que eu queria para o meu cabelo, uma cor marcante, elegante e cheia de personalidade. Amei viver essa transformação e, principalmente, me reencontrar com uma nova versão de mim!!", declarou.
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