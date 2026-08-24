Viviane Araújo Reprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
Rio - Viviane Araújo decidiu mudar o visual e exibiu o resultado nas redes sociais. A atriz deixou para trás os fios longos e iluminados e adotou uma coloração totalmente preta, além de reduzir o comprimento do cabelo.
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Antes e depois da transformação de Viviane Araújo - Reprodução / Instagram
Viviane Araújo - Reprodução / Instagram

Antes da transformação, Viviane apareceu com o visual antigo, com a raiz mais escura e as pontas claras. Ela também usava alongamento para dar mais comprimento aos fios.
Nas redes sociais, comemorou a mudança e relacionou a escolha ao momento que atravessa. "Uma nova Viviane por aqui! Senti que essa transformação chegou no momento certo", afirmou.

A atriz contou ainda que buscava um resultado mais intenso e destacou a identificação com a nova aparência. "Trouxe exatamente a intensidade que eu queria para o meu cabelo, uma cor marcante, elegante e cheia de personalidade. Amei viver essa transformação e, principalmente, me reencontrar com uma nova versão de mim!!", declarou.
 
 
 
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