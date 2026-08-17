Viviane Araujo inicia quebra-quebra em nova mansão no RioReprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
Rio - Viviane Araujo deu início a uma nova etapa da reforma da casa onde pretende morar com Guilherme Militão e o filho, Joaquim, no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, a atriz mostrou, nesta segunda-feira (17), o começo das demolições no imóvel e admitiu que a quantidade de mudanças superou o que imaginava antes do início da obra.

Em mais um episódio do "Diário de Obra", série publicada em seu perfil no Instagram, Viviane celebrou a chegada do chamado "quebra-quebra". "Um dos momentos mais esperados do início da obra: o quebra-quebra!", escreveu.
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Ao acompanhar o trabalho dos profissionais, a artista contou que a ideia inicial de fazer poucas alterações na residência ficou para trás assim que as intervenções começaram. "Antes de a gente começar a obra, a gente fala: 'Ah, pouca coisa. Não vai ser muita coisa para fazer'. Depois que começa a obra, gente, olha… Tanta coisa que eu nem sei. Meu Deus do céu!", brincou.

Viviane também decidiu participar da demolição. A atriz pegou uma ferramenta e quebrou parte de uma parede da residência. A nova casa fica em um condomínio no Rio e passará por mudanças em diferentes ambientes antes da mudança da família. O projeto prevê a ampliação de uma suíte, além da criação de camarim, escritório e uma área gourmet integrada à piscina.

Enquanto as intervenções seguem, Viviane, Guilherme e Joaquim permanecem na residência onde já moravam.