Viviane Araujo inicia quebra-quebra em nova mansão no Rio - Reprodução / Instagram

Viviane Araujo inicia quebra-quebra em nova mansão no RioReprodução / Instagram

Publicado 17/08/2026 14:03 | Atualizado 17/08/2026 14:05

Ao acompanhar o trabalho dos profissionais, a artista contou que a ideia inicial de fazer poucas alterações na residência ficou para trás assim que as intervenções começaram. "Antes de a gente começar a obra, a gente fala: 'Ah, pouca coisa. Não vai ser muita coisa para fazer'. Depois que começa a obra, gente, olha… Tanta coisa que eu nem sei. Meu Deus do céu!", brincou.Viviane também decidiu participar da demolição. A atriz pegou uma ferramenta e quebrou parte de uma parede da residência. A nova casa fica em um condomínio no Rio e passará por mudanças em diferentes ambientes antes da mudança da família. O projeto prevê a ampliação de uma suíte, além da criação de camarim, escritório e uma área gourmet integrada à piscina.Enquanto as intervenções seguem, Viviane, Guilherme e Joaquim permanecem na residência onde já moravam.