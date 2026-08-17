Anitta foi flagrada ao lado de Danilo Mesquita deixando a peça 'O Filho', em cartaz no Teatro Fernanda MontenegroReprodução / Instagram
EITA! Anitta e o ator Danilo Mesquita flagrados saindo juntos da peça “O Filho” hoje no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/ZFlVwLwqz5— Rede Anitta (@RedeAnittaBRs) August 17, 2026
No vídeo, Anitta aparece alguns passos à frente, de cabeça baixa, enquanto é seguida pelo ator. Internautas ainda comentaram a vestimenta da cantora, que optou por um vestido longo leve e uma sandália. "Ela de rasteirinha de boas, só vivendo, um vestido de boas…", comentou um usuário do twitter. "Me cura ela (...) indo pro teatro de rasteirinha", escreveu outro.
Os rumores de um possível romance entre Anitta e Danilo começaram no início de agosto, após o colunista Lucas Pasin divulgar que os dois teriam sido vistos juntos durante um show de Djavan, no último dia 2. Familiares da cantora também estavam presentes no evento.
Dias depois, em 8 e 9 de agosto, Danilo acompanhou a estreia da "EQUILIBRIVM Tour" ao lado de amigos e de Mauro Machado, pai de Anitta. As novas aparições dos dois passaram a alimentar ainda mais as especulações sobre um possível envolvimento.