Anitta foi flagrada ao lado de Danilo Mesquita deixando a peça 'O Filho', em cartaz no Teatro Fernanda Montenegro - Reprodução / Instagram

Anitta foi flagrada ao lado de Danilo Mesquita deixando a peça 'O Filho', em cartaz no Teatro Fernanda MontenegroReprodução / Instagram

Publicado 17/08/2026 10:58

Rio - Anitta, de 33 anos, foi flagrada ao lado de Danilo Mesquita, de 34, neste domingo (16), na saída do Teatro Fernanda Montenegro, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Os dois assistiram ao espetáculo "O Filho", estrelado por Gabriel Braga Nunes, Maria Ribeiro e Andreas Trotta.

EITA! Anitta e o ator Danilo Mesquita flagrados saindo juntos da peça “O Filho” hoje no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/ZFlVwLwqz5 — Rede Anitta (@RedeAnittaBRs) August 17, 2026

No vídeo, Anitta aparece alguns passos à frente, de cabeça baixa, enquanto é seguida pelo ator. Internautas ainda comentaram a vestimenta da cantora, que optou por um vestido longo leve e uma sandália. "Ela de rasteirinha de boas, só vivendo, um vestido de boas…", comentou um usuário do twitter. "Me cura ela (...) indo pro teatro de rasteirinha", escreveu outro.



Os rumores de um possível romance entre Anitta e Danilo começaram no início de agosto, após o colunista Lucas Pasin divulgar que os dois teriam sido vistos juntos durante um show de Djavan, no último dia 2. Familiares da cantora também estavam presentes no evento. No vídeo, Anitta aparece alguns passos à frente, de cabeça baixa, enquanto é seguida pelo ator. Internautas ainda comentaram a vestimenta da cantora, que optou por um vestido longo leve e uma sandália. "Ela de rasteirinha de boas, só vivendo, um vestido de boas…", comentou um usuário do twitter. "Me cura ela (...) indo pro teatro de rasteirinha", escreveu outro.Os rumores de um possível romance entre Anitta e Danilo começaram no início de agosto, após o colunista Lucas Pasin divulgar que os dois teriam sido vistos juntos durante um show de Djavan, no último dia 2. Familiares da cantora também estavam presentes no evento.

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Dias depois, em 8 e 9 de agosto, Danilo acompanhou a estreia da "EQUILIBRIVM Tour" ao lado de amigos e de Mauro Machado, pai de Anitta. As novas aparições dos dois passaram a alimentar ainda mais as especulações sobre um possível envolvimento. Dias depois, em 8 e 9 de agosto, Danilo acompanhou a estreia da "EQUILIBRIVM Tour" ao lado de amigos e de Mauro Machado, pai de Anitta. As novas aparições dos dois passaram a alimentar ainda mais as especulações sobre um possível envolvimento.

Até o momento, Anitta e Danilo não se pronunciaram publicamente sobre os encontros. A Poderosa não assume um romance desde o fim do relacionamento com Ian Bortolanza em fevereiro deste ano.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa