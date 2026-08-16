Jheny Santucci e Arthur Aguiar se casaram no civil em julho - Reprodução/Instagram

Jheny Santucci e Arthur Aguiar se casaram no civil em julho Reprodução/Instagram

Publicado 16/08/2026 14:59

Rio - Arthur Aguiar e Jheny Santucci anunciaram neste domingo (16) que estão à espera do segundo filho juntos. O casal já tem Gabriel, de 2 anos. Além do caçula, o ator também é pai de Sophia, de 7, fruto do antigo casamento com Maíra Cardi.

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"E mais uma vez Deus fez questão de deixar claro que quem escreve a nossa história é Ele, não interessa se a gente acreditava que a nossa família já estava completa, que agora era necessário a gente focar na nossa vida profissional ou que precisávamos esperar mais um pouco pra pensar em aumentarmos a nossa família, Deus tinha mais pra nós, Ele mostrou que cabia ainda mais amor", escreveram.

O casal não escondeu a expectativa para a chegada do novo membro da família. "Alguns de vocês já tinham percebido, mas preferimos esperar passar os primeiros meses antes de anunciar que um novo coração bate por aqui. Uma nova vida, um novo capítulo da nossa família. Agora somos 5. Você ainda nem chegou, mas já mudou a forma como imaginamos o amanhã. Já existe nas nossas orações, nos nossos planos e no coração de cada um de nós".

Vale lembrar que Arthur Aguiar e Jheny Santucci oficializaram a união no civil em julho. Após a cerimônia, os noivos receberam os convidados em um almoço à beira-mar. O espaço foi decorado com flores brancas e lâmpadas amarelas, enquanto a mesa ganhou um bolo de três andares e docinhos variados.