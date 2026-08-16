Bianca Andrade não compareceu a um evento porque foi hospitalizada - Reprodução/Instagram

Bianca Andrade não compareceu a um evento porque foi hospitalizadaReprodução/Instagram

Publicado 16/08/2026 09:58

Rio - Bianca Andrade , de 31 anos, revelou no sábado (15) que precisou ser internada após um susto com a saúde. A influenciadora, que não contou detalhes do motivo que levou à hospitalização, precisou cancelar a presença em um evento para focar na recuperação.

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"Eu tomei um susto esses dias. Eu tive uma questão, um problema de saúde. Tive que parar tudo pra cuidar. Saúde em primeiro lugar. Mas agora estou evoluindo, melhorando, me recuperando. Já, já estou de volta com tudo, mas tive que dar essa pausa por isso", afirmou.

A empresária justificou a ausência em um compromisso profissional. "Vi que já tinha uma galera já mandando mensagem, porque eu tinha um evento. Eu não pude aparecer porque fiquei internada. Falei 'Meu Deus, o que que eu falo?'. Só que primeiro fui cuidar de mim, e agora já estou melhorando, tendo resposta dos medicamentos, estou ótima".

Nas redes sociais, Bianca Andrade mostrou um registro da visita do filho, Cris, de 5 anos, e vários buquês de flores que recebeu no hospital. "Eu tenho as melhores pessoas do mundo comigo. Amo cada um de vocês", escreveu.