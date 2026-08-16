Luciano Taborda e Larissa Tomásia serão pais de um menino Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Larissa Tomásia compartilhou um registro no sábado (15) sobre o chá-revelação do primeiro filho que espera com Luciano Taborda, realizado em Tamandaré, Pernambuco. O casal, que tornou pública a gravidez em junho, descobriu que será pai de um menino.
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Larissa Tomásia e Luciano Taborda revelaram sexo do primeiro filho - Reprodução/Instagram
Larissa Tomásia - Reprodução/Instagram
Luciano Taborda e Larissa Tomásia serão pais de um menino - Reprodução/Instagram
"O meu limãozinho está a caminho. É menino", celebrou ela nas redes sociais. 
A ex-integrante do "BBB 22", da TV Globo, recebeu mensagens de carinho dos colegas que fizeram parte do reality show. "Titia estava ansiosa para todos saberem que vem um príncipe", disse Laís Caldas. "Te amo", afirmou Eslovênia Marques. "Titio já ama o limãozinho", declarou Gustavo Marsengo. 