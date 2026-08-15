Roberto Carlos cancela show no RJ 1h30 antes da apresentação - Reprodução Instagram

Roberto Carlos cancela show no RJ 1h30 antes da apresentaçãoReprodução Instagram

Publicado 15/08/2026 21:21 | Atualizado 16/08/2026 17:06

Rio - Quem foi ao Qualistage, no Rio de Janeiro, para assistir ao show de Roberto Carlos neste sábado (15) precisou mudar os planos. A apresentação, marcada para as 20h30, foi cancelada cerca de uma hora e meia antes do início por causa de um problema técnico.

Segundo comunicado divulgado pela assessoria do cantor, a falha ocorreu na mesa de som utilizada pelo artista. O espetáculo foi remarcado para o dia 27 de agosto, uma quinta-feira, no mesmo espaço, mas com início previsto para as 21h30.



Os ingressos comprados para a apresentação deste sábado continuarão valendo para a nova data. De acordo com a produção, não será necessário realizar qualquer procedimento para trocar as entradas.



Quem não puder comparecer ao show no dia 27 poderá solicitar o reembolso dos ingressos diretamente à Eventim, responsável pela venda.



Apesar do adiamento deste sábado, a apresentação prevista para este domingo (16), também no Qualistage, está mantida. Segundo a produção, o show acontecerá normalmente.