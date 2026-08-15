Gabriela Pugliesi sofreu aborto espontâneo do terceiro filho - Reprodução/Instagram

Gabriela Pugliesi sofreu aborto espontâneo do terceiro filho Reprodução/Instagram

Publicado 15/08/2026 16:13

Rio - Gabriela Pugliesi , de 40 anos, revelou neste sábado (15) que sofreu um aborto espontâneo do terceiro filho que esperava com o marido, Tulio Dek. A influenciadora e o artista plástico já são pais de Lion, de 3, e Massimo, de 2.

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"Estava grávida do meu terceiro filho. Estava vivendo um dia mágico e muito feliz com o nascimento do meu sobrinho. Depois, tive a gravação de um conteúdo e, no meio da gravação, comecei a sangrar, sangrar muito. Percebi que era um sangramento mais forte que o normal e o sangramento aumentou muito", iniciou o relato.

Em seguida, a influenciadora avisou a equipe com quem trabalhava sobre a gravidez. "Falei: 'Vou terminar o que tenho para terminar aqui, mas irei correndo para o hospital porque, talvez, eu esteja perdendo meu filho'. Naquele momento, dentro de mim, eu agradecia a Deus. Naquele momento, senti do fundo do meu coração que a vontade dEle era muito melhor do que a minha".

Gabriela realizou um ultrassom que confirmou a perda gestacional e disse que encarou a notícia com serenidade. "Chorei um pouco, os hormônios nos deixam em um estado vulnerável, mas em nenhum momento perguntei 'por quê?'. Acredito que os planos de Deus são muito maiores que os meus. Existem milhões de motivos para essa gravidez não ter ido para frente. Talvez eu nunca saiba esses motivos, mas tenho paz pela gravidez não ter evoluído", afirmou.

Apesar do momento delicado, ela não descartou a possibilidade de aumentar a família no futuro. "Se for para ter outro filho, ele virá do jeito certo, na hora certa. Se não for para ser, está tudo bem também. Quando voltei do hospital e cheguei em casa, conversei com o Túlio. A gente só agradecia. A gente entendeu que a vida não acontece do jeito que a gente quer e, sim, do jeito tem que ser".