Ana Paula com a enteada, Rafaella Justus - Reprodução/Instagram

Ana Paula com a enteada, Rafaella Justus Reprodução/Instagram

Publicado 15/08/2026 09:47

Rio - Ana Paula Siebert se divertiu ao esclarecer um comentário sobre a "idade permitida" para a enteada, Rafaella Justus, ter um namorado. A modelo comentou o assunto ao ser questionada na caixinha de perguntas do Instagram na sexta-feira (14).

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"É verdade que a Rafa só vai poder namorar com 22 anos?", perguntou um seguidor. "Eu ri tanto com essas notícias que saíram. Porque, assim, fizemos um vídeo brincando. Obviamente, era uma brincadeira. Eu comecei a namorar com 16 anos, tive meus namorados, sempre fui uma pessoa de namorar", respondeu.

A mulher de Roberto Justus revelou o que pensa sobre um possível envolvimento amoroso da jovem. "Acho que não tem idade para namorar. É claro que ninguém vai namorar muito cedo, existe uma idade em que se começa a pensar no assunto. Mas a Rafa está com 17 anos e eu acho que não tem uma idade, existe um momento em que você encontra alguém especial".

Ana Paula brincou ao dizer que iria diminuir a faixa etária para Rafa Justus. "22 foi uma brincadeira para pegar no pé dela. Não vai poder ser só com 22, vai poder ser com 20", ironizou.