Ana Paula SiebertReprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
Rio - Ana Paula Siebert, de 38 anos, mostrou nas redes sociais o resultado de uma transformação no cabelo que exigiu quase 16 horas de trabalho. A modelo trocou o tom de loiro que usava por uma nova tonalidade, chamada Pearl Sand Blonde, e também apostou em fios mais longos.
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Ana Paula Siebert adota novo loiro após 16 horas de transformação; antes e depois - Reprodução / Instagram
Ana Paula Siebert adota novo loiro após 16 horas de transformação - Reprodução / Instagram
Ana Paula Siebert adota novo loiro após 16 horas de transformação - Reprodução / Instagram
Ana Paula Siebert adota novo loiro após 16 horas de transformação - Reprodução / Instagram

A mudança terminou apenas durante a madrugada. "Foram quase 16 horas de salão. Saímos de lá às 2h30 da manhã", contou Ana Paula ao revelar detalhes do processo.

A publicação com o antes e depois também chamou a atenção pelo alcance. Até o fim da noite de quinta-feira (13), o vídeo acumulava mais de 3,6 milhões de visualizações, 10,2 mil compartilhamentos e mais de 4,3 mil salvamentos. Segundo ela, o conteúdo ainda rendeu mais de 1,5 mil novos seguidores.

Ao comentar a repercussão, Ana Paula celebrou o retorno do público. "Juro! Me deu uma alegria. Estou muito feliz com esse carinho", afirmou.

A modelo também explicou que a decisão de mudar o cabelo acompanhou uma nova fase pessoal. "Cabelo é sobre fases e reflete exatamente como a gente quer se sentir! Eu estava pronta para esse momento: mais loira, mais iluminada e me sentindo poderosa!", escreveu.