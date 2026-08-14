Ana Paula Siebert - Reprodução / Instagram

Ana Paula SiebertReprodução / Instagram

Publicado 14/08/2026 12:01

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A mudança terminou apenas durante a madrugada. "Foram quase 16 horas de salão. Saímos de lá às 2h30 da manhã", contou Ana Paula ao revelar detalhes do processo.A publicação com o antes e depois também chamou a atenção pelo alcance. Até o fim da noite de quinta-feira (13), o vídeo acumulava mais de 3,6 milhões de visualizações, 10,2 mil compartilhamentos e mais de 4,3 mil salvamentos. Segundo ela, o conteúdo ainda rendeu mais de 1,5 mil novos seguidores.Ao comentar a repercussão, Ana Paula celebrou o retorno do público. "Juro! Me deu uma alegria. Estou muito feliz com esse carinho", afirmou.A modelo também explicou que a decisão de mudar o cabelo acompanhou uma nova fase pessoal. "Cabelo é sobre fases e reflete exatamente como a gente quer se sentir! Eu estava pronta para esse momento: mais loira, mais iluminada e me sentindo poderosa!", escreveu.