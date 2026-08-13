Netinho passou por nova sessão de quimioterapia - Reprodução/Instagram

Netinho passou por nova sessão de quimioterapia Reprodução/Instagram

Publicado 13/08/2026 21:51

Rio - Netinho atualizou os seguidores nesta quinta-feira (13) sobre à nona sessão de quimioterapia para o tratamento contra um linfoma raro. O artista não sofreu efeitos colaterais do procedimento e revelou as próximas etapas em busca da cura.

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"Na sexta passada aconteceu a nona sessão de quimio. Sem efeitos colaterais. Agora só de 15 em 15 dias. Acabadas as 16 sessões, virá o transplante de medula autólogo, de mim pra mim mesmo", escreveu nas redes sociais.

O cantor baiano enfrenta o segundo diagnóstico de linfoma. Em maio, ele revelou que precisaria retomar o tratamento contra a doença, identificada pela primeira vez em 2025.