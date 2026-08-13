Leticia Spiller homenageia Marcello Novaes e faz declaração ao ex - Reprodução/Instagram

Leticia Spiller homenageia Marcello Novaes e faz declaração ao exReprodução/Instagram

Publicado 13/08/2026 14:33

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"Viva você, meu amor! Os melhores presentes do universo! Obrigado por ser esse cara incrível, generoso, pai maravilhoso, amigo! Sorte , saúde e felicidade hoje e sempre! Te amamos!", escreveu.Leticia e Marcello foram casados entre 1996 e 2000 e são pais de Pedro Novaes, de 29 anos. Mesmo depois da separação, os dois preservaram a amizade e já voltaram a dividir cenas na televisão.No álbum publicado pela atriz, aparecem registros dos dois nos bastidores de "Sol Nascente", novela de 2016 na qual interpretaram Vittorio e Lenita, além de momentos em família e passeios com os filhos.Os atores se conheceram durante as gravações de "Quatro por Quatro", em 1994. Na trama, viveram Raí e Babalu, casal que marcou a novela. O romance fora da ficção começou no ano seguinte, e os dois ficaram juntos por cerca de cinco anos.Além de Pedro, Leticia é mãe de Estella, de 15 anos, da relação com o diretor de fotografia Lucas Loureiro. Marcello também é pai de Diogo, de 31 anos, do casamento com Sheyla Beta.