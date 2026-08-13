Andréa Nóbrega e pronunciou após repercussão de declarações sobre o fim do casamento com Carlos Alberto de NóbregaReprodução / Instagram
Andréa Nóbrega se manifesta sobre declarações do ex-marido, Carlos Alberto de Nóbrega, e atual esposa dele. pic.twitter.com/gG6LSU0RcQ— WWLBD (@whatwouldlbdo) August 13, 2026
"Estou aqui para agradecer todos vocês que estão ao meu lado. E quero também agradecer o carinho e o apoio de vocês e pelas mensagens de carinho que eu recebi", iniciou Andréa.
A empresária explicou que decidiu se manifestar novamente por consideração aos seguidores. "Mais uma vez, eu só estou aqui para me pronunciar por conta do carinho que eu tenho por vocês que me seguem, apoiam e gostam de mim. Os únicos que realmente merecem as minhas satisfações são vocês que estão aqui torcendo por mim."
Na sequência, Andréa sustentou as declarações que deu anteriormente e afirmou que se limitou a relatar as próprias experiências. "Tudo o que eu falei na entrevista com a Márcia foi a minha história, foi o que eu vivi. E o que eu vivi eu não posso anular, não tem como apagar."
Por fim, ela ressaltou que não mencionou diretamente nenhuma pessoa. "E outra coisa: eu não citei nome de ninguém. Se fizeram montagem com fotos, eu não tenho nada a ver com isso. Estou com a minha consciência tranquila, estou bem."
Entenda a polêmica
A repercussão começou após declarações de Andréa sobre o fim do casamento com Carlos Alberto. Um trecho da entrevista passou a circular associado à imagem de Renata Domingues, atual mulher do apresentador, provocando a interpretação de que ela estaria envolvida na separação.
Renata, então, negou ter sido amante de Carlos Alberto e afirmou que conheceu o apresentador anos depois do divórcio. "Nunca fui amante do Carlos Alberto de Nóbrega. Não tenho perfil para me relacionar com homem casado", declarou.
A médica também repudiou a associação de sua imagem ao caso e afirmou que não aceita ser vinculada a uma "narrativa mentirosa". Segundo Renata, o relacionamento com Carlos Alberto começou em 2016.
Carlos Alberto também se manifestou e disse que vinha mantendo silêncio em respeito aos filhos e que existia um acordo jurídico para que ele e Andréa não citassem um ao outro.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa