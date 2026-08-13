Andréa Nóbrega e pronunciou após repercussão de declarações sobre o fim do casamento com Carlos Alberto de Nóbrega - Reprodução / Instagram

Andréa Nóbrega e pronunciou após repercussão de declarações sobre o fim do casamento com Carlos Alberto de NóbregaReprodução / Instagram

Publicado 13/08/2026 12:02

Rio - Andréa Nóbrega, de 57 anos, se pronunciou após a repercussão de declarações sobre o fim de seu casamento com Carlos Alberto de Nóbrega , de 90. A manifestação acontece depois que Renata Domingues, de 49 anos, atual mulher do apresentador, negou ter sido amante dele.

Andréa Nóbrega se manifesta sobre declarações do ex-marido, Carlos Alberto de Nóbrega, e atual esposa dele. pic.twitter.com/gG6LSU0RcQ — WWLBD (@whatwouldlbdo) August 13, 2026

Carlos Alberto afirmou que acionaria seus advogados. Andréa, por sua vez, reforçou que contou a própria história e destacou: "Eu não citei nome de ninguém".



"Estou aqui para agradecer todos vocês que estão ao meu lado. E quero também agradecer o carinho e o apoio de vocês e pelas mensagens de carinho que eu recebi", iniciou Andréa.



A empresária explicou que decidiu se manifestar novamente por consideração aos seguidores. "Mais uma vez, eu só estou aqui para me pronunciar por conta do carinho que eu tenho por vocês que me seguem, apoiam e gostam de mim. Os únicos que realmente merecem as minhas satisfações são vocês que estão aqui torcendo por mim."

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