Lúcio Mauro Filho revela câncer no intestino descoberto após Covid - Reprodução / Youtube

Lúcio Mauro Filho revela câncer no intestino descoberto após CovidReprodução / Youtube

Publicado 13/08/2026 11:56





Em participação no programa "Alt Tabet", Lúcio explicou que teve um quadro forte da infecção e permaneceu 25 dias com teste positivo. Na época, ele também precisou lidar com crises de pânico, especialmente diante da expectativa de voltar ao trabalho na "Escolinha do Professor Raimundo".



"Eu tive uma Covid que foi meio pesadinha e, por causa dela, eu tive [uma crise de] pânico. Eu fiquei positivo 25 dias e o programa [Escolinha do Professor Raimundo] me esperando", contou.



O retorno às gravações também trouxe dificuldades. Segundo o ator, situações comuns no estúdio passaram a provocar medo, o que fez com que ele procurasse ajuda profissional.



"Foi devastador. Eu com medo das pessoas, da câmera, da luz. Eu já fui me tratar e comecei a me cuidar", relatou.



Além das crises de pânico, Lúcio afirmou que os médicos identificaram riscos de outras complicações, como trombose e AVC. Por esse motivo, ele passou por um acompanhamento prolongado depois da Covid.



Foi após o fim desse tratamento que o ator decidiu fazer novos exames de rotina. O check-up levou à descoberta do tumor.



"Veio uma possibilidade de trombose, de AVC. Tive que fazer um longo tratamento pós-Covid. Quando terminou o tratamento, fiz um check-up. Aí descobri um câncer no intestino. Eu nunca contei isso para ninguém", revelou.



Lúcio não deu detalhes sobre o estágio da doença nem sobre o tratamento realizado, mas afirmou que a questão relacionada ao câncer foi resolvida. Pouco tempo depois, ele enfrentou outro momento difícil com a morte da mãe, também vítima de um câncer agressivo.



Segundo o ator, a forma como passou a enxergar a vida teve papel importante nesse período marcado por problemas de saúde e perdas pessoais.



"Aconteceram muitas coisas e o que me salvou foi esse olhar de felicidade. Eu sou a prova de que o olhar com felicidade para a vida é terapêutico", declarou. Rio - Lúcio Mauro Filho revelou, pela primeira vez, que enfrentou um câncer no intestino. Aos 52 anos, o ator contou que recebeu o diagnóstico durante uma bateria de exames feita após um período delicado de saúde causado pela Covid-19.Em participação no programa "Alt Tabet", Lúcio explicou que teve um quadro forte da infecção e permaneceu 25 dias com teste positivo. Na época, ele também precisou lidar com crises de pânico, especialmente diante da expectativa de voltar ao trabalho na "Escolinha do Professor Raimundo"."Eu tive uma Covid que foi meio pesadinha e, por causa dela, eu tive [uma crise de] pânico. Eu fiquei positivo 25 dias e o programa [Escolinha do Professor Raimundo] me esperando", contou.O retorno às gravações também trouxe dificuldades. Segundo o ator, situações comuns no estúdio passaram a provocar medo, o que fez com que ele procurasse ajuda profissional."Foi devastador. Eu com medo das pessoas, da câmera, da luz. Eu já fui me tratar e comecei a me cuidar", relatou.Além das crises de pânico, Lúcio afirmou que os médicos identificaram riscos de outras complicações, como trombose e AVC. Por esse motivo, ele passou por um acompanhamento prolongado depois da Covid.Foi após o fim desse tratamento que o ator decidiu fazer novos exames de rotina. O check-up levou à descoberta do tumor."Veio uma possibilidade de trombose, de AVC. Tive que fazer um longo tratamento pós-Covid. Quando terminou o tratamento, fiz um check-up. Aí descobri um câncer no intestino. Eu nunca contei isso para ninguém", revelou.Lúcio não deu detalhes sobre o estágio da doença nem sobre o tratamento realizado, mas afirmou que a questão relacionada ao câncer foi resolvida. Pouco tempo depois, ele enfrentou outro momento difícil com a morte da mãe, também vítima de um câncer agressivo.Segundo o ator, a forma como passou a enxergar a vida teve papel importante nesse período marcado por problemas de saúde e perdas pessoais."Aconteceram muitas coisas e o que me salvou foi esse olhar de felicidade. Eu sou a prova de que o olhar com felicidade para a vida é terapêutico", declarou.

Ator tranquilizou fãs após repercussão



Após a revelação sobre o câncer no intestino, Lúcio Mauro Filho se pronunciou nas redes sociais nesta quinta-feira (13) para tranquilizar os fãs. O ator explicou que recebeu o diagnóstico em 2022, durante uma colonoscopia feita em exames de rotina, e afirmou que não precisou passar por tratamentos invasivos.



"Primeiramente, estou bem e totalmente saudável. Em entrevista para o querido Antonio Tabet, revelei que em 2022 através de exames de rotina, descobri um carcinoma no intestino durante uma colonoscopia. Graças ao exame resolvi tudo por ali, sem necessidade de tratamentos invasivos. Foi uma sorte muito grande", explicou.



Lúcio também aproveitou o relato para reforçar a importância dos exames periódicos e da prevenção. "Desde então, encho o saco de todo mundo próximo a mim, para não dar mole, se cuidar e sempre fazer exames (...) Não dê bobeira. Faça exames periódicos, pois não existe maneira melhor de cuidar da saúde do que a prevenção. E ao primeiro sintoma, seja qual for, sempre procure orientação médica", alertou.



O ator ainda explicou por que preferiu não tornar o diagnóstico público na época. "Eu tratei rapidamente e deu tudo certo e, por isso, não precisei sair contando por aí, deixando as pessoas nervosas, tristes, porque uma notícia dessa é sempre impactante", contou.

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