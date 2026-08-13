Matheus Vargas, Jéssica Beatriz e João Guilherme com o pai, Leonardo - Reprodução / Instagram

Matheus Vargas, Jéssica Beatriz e João Guilherme com o pai, LeonardoReprodução / Instagram

Publicado 13/08/2026 12:35 | Atualizado 13/08/2026 12:36

Rio - Jéssica Beatriz Costa saiu em defesa do irmão, João Guilherme, depois que o ator apareceu em uma reportagem com uma lista de famosos considerados "sem carisma" . A filha de Leonardo reagiu ao conteúdo nas redes sociais e contestou a avaliação feita sobre o irmão.

Ao se deparar com um post sobre o assunto, Jéssica não escondeu a surpresa e defendeu João Guilherme. "Oi? Com certeza a pessoa que escreveu essa matéria não sabe o que significa carisma. Se eu jogar no Google a palavra carisma e ler o significado e conceito parece que eu estou lendo exatamente o que o João Guilherme é. As pessoas adoram falar sobre o que conhecem", declarou.

João Guilherme também reagiu ao conteúdo. Em tom irônico, o ator afirmou que "adorou a matéria" e indicou que não pretende mais conceder entrevistas ao veículo.

Bianca Bin, que também teve o nome incluído na publicação, comentou o assunto e questionou o critério usado para avaliar a característica. "Achei curioso receber uma avaliação de 'carisma' de um veículo que não acompanho", apontou. "No fim, talvez 'carisma' seja mesmo aquilo que desperta algo em alguém, inclusive vontade de escrever sobre quem, supostamente, não o possui".

Além de João Guilherme e Bianca Bin, a lista citou João Lucas, Duda Santos, Rafa Kalimann, Jade Picon, Pedro Waddington, Gui Ferraz, Fiuk e Yanna Lavigne.