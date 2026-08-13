Com a filha, Camila Queiroz e Klebber Toledo retornam ao Brasil Patrícia Devoraes / Brazil News

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Rio - Depois de passar as férias em Nova York, Camila Queiroz e Klebber Toledo retornaram ao Brasil com a filha, Clara, de oito meses. Com muitas malas, o casal desembarcou em um aeroporto de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, para fazer uma conexão e protagonizou momentos fofos com a pequena. 
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Camila Queiroz e Klebber Toledo retornam ao Brasil - Patrícia Devoraes / Brazil News
Com a filha, Camila Queiroz e Klebber Toledo retornam ao Brasil - Patrícia Devoraes / Brazil News
Camila Queiroz e Klebber Toledo retornam ao Brasil - Patrícia Devoraes / Brazil News
Com a filha, Camila Queiroz e Klebber Toledo retornam ao Brasil - Patrícia Devoraes / Brazil News
Com a filha, Camila Queiroz e Klebber Toledo retornam ao Brasil - Patrícia Devoraes / Brazil News
Com a filha, Camila Queiroz e Klebber Toledo retornam ao Brasil - Patrícia Devoraes / Brazil News
Em publicação feita no Instagram, nesta quarta (12), Camila resgatou as memórias que tem na cidade. "Me lembro dos anos que morei sozinha nessa cidade que tanto amo, por vezes imaginando e sonhando viver o que estou vivendo hoje. Meu coração fica quentinho e transborda de gratidão por poder voltar pra cá com a minha própria família. Nova York sempre me deu muitos presentes. Vim pra cá como modelo, trabalhei muito aqui, de segunda a segunda, fui chamada pra fazer o teste de 'Verdades Secretas', voltei para o Brasil para fazer a novela, voltei para cá para concorrer ao Emmy de melhor novela, ganhamos", lembrou.
Ela também mencionou os dias de descanso com a família em Nova York e compartilhou registros da viagem. "Depois, voltei algumas vezes a trabalho com marcas internacionais que tenho a honra de ser embaixadora. E hoje venho passar férias em família com a minha neném… É, Nova York, você me dá sorte. Mal posso esperar por tudo o que vamos viver juntas ainda por aqui… Nossa conexão é forte, e amo isso". 
Veja: 
 
 
 
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Um post compartilhado por Camila Queiroz (@camilaqueiroz)