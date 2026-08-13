Teresa Cristina celebra lançamento de primeiro álbum autoral - Divulgação

Teresa Cristina celebra lançamento de primeiro álbum autoralDivulgação

Publicado 13/08/2026 05:00 | Atualizado 13/08/2026 08:18

Rio - Com 28 anos de carreira, Teresa Cristina lança o primeiro álbum autoral, intitulado "Tudo Que Eu Tenho", nas plataformas digitais, nesta sexta-feira (14). O trabalho reúne 10 faixas inéditas, que falam sobre transformações pessoais, política e espiritualidade. A cantora demonstra animação com a nova fase profissional depois de homenagear Cartola, Noel Rosa e Zeca Pagodinho em trabalhos anteriores.

"Estou me sentindo bem realizada. Antes de começar a cantar, eu era compositora. O samba acabou me puxando para a noite e acabei dando vazão às oportunidades que apareceram na minha vida. Mas agora eu sinto que não tem mais o que esperar", comenta a artista, de 58 anos.

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Dar voz às próprias composições trouxe novos desafios para Teresa, como mostrar um pouco mais de si. "É diferente porque acho que a gente se expõe mais, quando canta o que escreve... Ao mesmo tempo é uma exposição necessária. Preciso dizer as coisas que estão ali", acredita.

A faixa-título deste trabalho "Tudo Que Eu Tenho", por exemplo, carrega uma mensagem política. "A gente tem que estar sempre pronto para o inesperado, mas certas coisas são inegociáveis, como a democracia, a liberdade de expressão, o direito, a crença, a fé e o corpo da mulher", lista a sambista.

Já as músicas "Yabá", "Bato Pa Ó" e "Canto Pra Ogum" abordam a ancestralidade. Candomblecista, Teresa diz qual o peso da espiritualidade na construção deste repertório. "É o lugar de onde venho. Sem a minha fé, sou uma pessoa completamente diferente. A minha fé me colocou em um lugar bonito, importante. Acho preciso falar do meu direito de exercer a minha fé", diz.

"Não me faz bem ler uma notícia de um terreiro sendo apedrejado, colocado abaixo e ver de tanta gente querendo empurrar sua religião garganta abaixo das pessoas. Isso é inadmissível. O Brasil é um estado laico. Isso não pode ser esquecido", reforça.

Com produção musical e arranjos assinados por Pretinho da Serrinha, o álbum traz participações de Marisa Monte, Xande de Pilares, Moacyr Luz, Cézar Mendes, Mosquito, Bruno Barreto e Mingo Silva. "São amigos de uma vida. O mais recente, acho que é o Raul di Caprio, que conheço há uns 5 anos. O resultado da música tem a ver com essas pessoas. A música com o Moacyr tem a melodia dele presente, com a Marisa, a melodia é toda dela. Com Mosquito e Xande cada pedaço da música tem a ver com cada um."

Ela também conta que as faixas deste trabalho foram construídas ao longo dos anos. "A maioria está comigo desde a primeira década dos anos 2000. Algumas são mais recentes, como 'Meu Bloco', que eu fiz com Raul Di Caprio. Cada uma tem uma onda diferente, uma particularidade", destaca.

Em breve, Teresa levará as canções para o palco em uma turnê nacional. A apresentação no Rio está marcada para o dia 23 de setembro, no Teatro Riachuelo, no Centro. Ela também passará por Salvador e São Paulo.