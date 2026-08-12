Paolla Oliveira treinou boxe ao lado do personal - Reprodução de vídeo

Paolla Oliveira treinou boxe ao lado do personal Reprodução de vídeo

Publicado 12/08/2026 20:03

Rio - Paolla Oliveira , de 44 anos, compartilhou nas redes sociais nesta quarta-feira (12) um registro praticando boxe na companhia do personal. Vestindo short preto, top azul e luvas, a atriz demonstrou habilidade ao dar chutes e socos no aparador.

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"Eu sei que a cada semana invento uma modalidade nova, mas o boxe é paixão antiga", escreveu na legenda.

O vídeo fez os seguidores da artista relembrarem Jeiza, interpretada por Paolla Oliveira na novela "A Força do Querer" (2017). A personagem era policial e lutadora de MMA. "Play na Jeiza, meu Senhor do Céu. Não estava pronta", escreveu um perfil. "No multiverso ela foi campeã de UFC", disse outro. "Diva maravilhosa", elogiou um terceiro.

Conhecida por ser adepta de exercícios físicos, a artista mostrou os bastidores da preparação para um novo projeto ao nadar em mar aberto na Zona Sul do Rio em julho.