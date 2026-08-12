Lucy Davis revelou que foi diagnosticada com câncer incurável - Reprodução / Instagram

Lucy Davis revelou que foi diagnosticada com câncer incurávelReprodução / Instagram

Publicado 12/08/2026 13:59 | Atualizado 12/08/2026 14:04



Rio - A atriz britânica Lucy Davis, de 53 anos, conhecida por interpretar Dawn Tinsley na versão original de "The Office", revelou que foi diagnosticada com câncer de mama em estágio 4. Em publicação no Instagram, ela contou que recebeu o diagnóstico há cerca de um ano e meio e que a doença já se espalhou para a coluna, o quadril direito e as costelas.







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"Há um ano e meio, fui diagnosticada com câncer de mama em estágio 4, que se espalhou para os meus ossos. Especificamente para a coluna, o quadril direito e as costelas. O câncer é incurável e já é tarde demais para a quimioterapia", contou.



Lucy explicou que o primeiro sinal percebido não se parecia exatamente com um nódulo. "O primeiro nódulo que senti não era exatamente um 'nódulo', mas uma espécie de ponto endurecido. Muito pequeno. Quase nem me preocupei em verificar. Então, acho que o que estou dizendo é: não ignorem nada, verifiquem tudo", alertou.



Apesar do diagnóstico, a atriz afirmou que busca aproveitar o tempo e encontrar aprendizados na experiência. "Por enquanto, estou tentando viver o que quer que me reste da vida da maneira mais divertida possível. Sempre gosto de encontrar algo para aprender em qualquer coisa negativa que aconteça. E o câncer não decepcionou nesse sentido; aprendi muito com ele e sou grata por isso", declarou. "Há um ano e meio, fui diagnosticada com câncer de mama em estágio 4, que se espalhou para os meus ossos. Especificamente para a coluna, o quadril direito e as costelas. O câncer é incurável e já é tarde demais para a quimioterapia", contou.Lucy explicou que o primeiro sinal percebido não se parecia exatamente com um nódulo. "O primeiro nódulo que senti não era exatamente um 'nódulo', mas uma espécie de ponto endurecido. Muito pequeno. Quase nem me preocupei em verificar. Então, acho que o que estou dizendo é: não ignorem nada, verifiquem tudo", alertou.Apesar do diagnóstico, a atriz afirmou que busca aproveitar o tempo e encontrar aprendizados na experiência. "Por enquanto, estou tentando viver o que quer que me reste da vida da maneira mais divertida possível. Sempre gosto de encontrar algo para aprender em qualquer coisa negativa que aconteça. E o câncer não decepcionou nesse sentido; aprendi muito com ele e sou grata por isso", declarou.

A doença também trouxe limitações à rotina. Lucy contou que sente dores e que permanecer em pé ou caminhar por períodos prolongados pode ser difícil, o que faz com que precise utilizar uma cadeira de rodas em algumas ocasiões.

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Ao falar sobre a possibilidade da morte, Lucy afirmou que não sente medo do que pode acontecer. "Não tenho medo do que vier a seguir. Estou em paz com isso. Vou ver minha Gracie mais cedo do que esperava e, para mim, deixar meu corpo físico significa apenas voltar para casa. Todo o luto é pela minha família; é muito mais difícil para eles do que para mim", disse, em referência à cachorra que já morreu.



Mesmo diante do quadro, ela pretende seguir atuando. "Ainda gostaria de continuar trabalhando. Sou perfeitamente capaz disso, e atuar é uma das maiores alegrias da minha vida", afirmou.



A publicação recebeu mensagens de carinho de amigos e colegas. Jenna Fischer, intérprete de Pam Beesly na versão americana de "The Office", escreveu: "Que publicação linda. Amo muito você. E sim para trabalhar com câncer! Vamos espalhar essa mensagem por todos os lugares! Trabalhar traz muito conforto", escreveu Jenna. Ao falar sobre a possibilidade da morte, Lucy afirmou que não sente medo do que pode acontecer. "Não tenho medo do que vier a seguir. Estou em paz com isso. Vou ver minha Gracie mais cedo do que esperava e, para mim, deixar meu corpo físico significa apenas voltar para casa. Todo o luto é pela minha família; é muito mais difícil para eles do que para mim", disse, em referência à cachorra que já morreu.Mesmo diante do quadro, ela pretende seguir atuando. "Ainda gostaria de continuar trabalhando. Sou perfeitamente capaz disso, e atuar é uma das maiores alegrias da minha vida", afirmou.A publicação recebeu mensagens de carinho de amigos e colegas. Jenna Fischer, intérprete de Pam Beesly na versão americana de "The Office", escreveu: "Que publicação linda. Amo muito você. E sim para trabalhar com câncer! Vamos espalhar essa mensagem por todos os lugares! Trabalhar traz muito conforto", escreveu Jenna.

A atriz Kiernan Shipka também deixou uma mensagem: "Eu te amo muito, Lucy", enquanto Edgar Wright disse: "Amo você, Lucy. Sempre. Vejo você muito em breve". E o ex-ciclista Chris Hoy comentou: "Continue firme, Lucy".



Lucy interpretou a recepcionista Dawn Tinsley em "The Office" entre 2001 e 2003. A personagem corresponde a Pam Beesly na adaptação americana da série. A atriz também integrou o elenco do filme "Mulher-Maravilha", de 2017, no papel de Etta Candy.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa