Everaldo Akihyto, participante do 'Masterchef', foi eliminado no 12° epísodio da competição com convite especial de JacquinReprodução / Band
O Everaldo foi eliminado mas ganhou trabalho com o Jacquin! #MasterChefBR pic.twitter.com/WRkfHb6rVn— Central Reality (@centralreality) August 12, 2026
“Não esquece de trazer a carteira de trabalho, tá bom?”, disse Jacquin ao participante.
O ex-paticipante prontamente aceitou o convite. “Meu patrão, não esquenta a cabeça, que eu vou sair daqui, mas já vim com carteira assinada!”, comemorou.
O chef reforçou a proposta e elogiou a trajetória do cozinheiro paraense no reality. “Vou carimbar essa carteira aí! Vai feliz, ô! Representa o Pará, representa muito bem, irmão. Parabéns, viu?”, declarou.
Na despedida, Everaldo voltou a celebrar a oportunidade. “Tô deixando o ‘MasterChef’ hoje, mas... tudo tem um lado bom. Eu vou sair daqui de carteira assinada!”
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa