Everaldo Akihyto, participante do 'Masterchef', foi eliminado no 12° epísodio da competição com convite especial de JacquinReprodução / Band

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Carolina Irigoyen
Rio - A eliminação de Everaldo no "MasterChef Brasil", que foi ao ar nesta terça-feira (11), ganhou um desfecho inesperado. Ao se despedir da competição no 12° episódio, o participante recebeu uma proposta de emprego de Erick Jacquin e deixou o programa comemorando que sairia com a "carteira assinada".

“Não esquece de trazer a carteira de trabalho, tá bom?”, disse Jacquin ao participante.

O ex-paticipante prontamente aceitou o convite. “Meu patrão, não esquenta a cabeça, que eu vou sair daqui, mas já vim com carteira assinada!”, comemorou.
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O chef reforçou a proposta e elogiou a trajetória do cozinheiro paraense no reality. “Vou carimbar essa carteira aí! Vai feliz, ô! Representa o Pará, representa muito bem, irmão. Parabéns, viu?”, declarou.

Na despedida, Everaldo voltou a celebrar a oportunidade. “Tô deixando o ‘MasterChef’ hoje, mas... tudo tem um lado bom. Eu vou sair daqui de carteira assinada!”

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa