Everaldo Akihyto, participante do 'Masterchef', foi eliminado no 12° epísodio da competição com convite especial de Jacquin - Reprodução / Band

Everaldo Akihyto, participante do 'Masterchef', foi eliminado no 12° epísodio da competição com convite especial de JacquinReprodução / Band

Publicado 12/08/2026 12:49



Rio - A eliminação de Everaldo no " MasterChef Brasil ", que foi ao ar nesta terça-feira (11), ganhou um desfecho inesperado. Ao se despedir da competição no 12° episódio, o participante recebeu uma proposta de emprego de Erick Jacquin e deixou o programa comemorando que sairia com a "carteira assinada".

O Everaldo foi eliminado mas ganhou trabalho com o Jacquin! #MasterChefBR pic.twitter.com/WRkfHb6rVn — Central Reality (@centralreality) August 12, 2026

“Não esquece de trazer a carteira de trabalho, tá bom?”, disse Jacquin ao participante.



O ex-paticipante prontamente aceitou o convite. “Meu patrão, não esquenta a cabeça, que eu vou sair daqui, mas já vim com carteira assinada!”, comemorou. “Não esquece de trazer a carteira de trabalho, tá bom?”, disse Jacquin ao participante.O ex-paticipante prontamente aceitou o convite. “Meu patrão, não esquenta a cabeça, que eu vou sair daqui, mas já vim com carteira assinada!”, comemorou.

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