Bia Bonemer em viagem pela Croácia - Reprodução/Instagram

Bia Bonemer em viagem pela CroáciaReprodução/Instagram

Publicado 12/08/2026 11:58 | Atualizado 12/08/2026 12:09

Rio – Filha de Fátima Bernardes e William Bonner , Bia Bonemer, de 28 anos, compartilhou registros de férias pela Croácia nas redes sociais, nesta quarta-feira (12). Entre as imagens, ela aparece visitando pontos turísticos e aproveitando dias de praia na região.

"Primeiros dias na Croácia. Amando cada canto", escreveu Bia na legenda da publicação. Ela, inclusive, recebeu elogios dos internautas. "Linda", disse um usuário da rede social. Outros, desejaram boa viagem para a jovem. "Muito legal, divirta-se", falou um seguidor.



Bia é fruto do casamento de 26 anos entre William Bonner e Fátima Bernardes, que teve início em 1990 e terminou em 2016. Ela, ainda, é irmã dos gêmeos Vinícius e Laura Bonemer.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa