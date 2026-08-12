Bia Bonemer em viagem pela CroáciaReprodução/Instagram
Bia é fruto do casamento de 26 anos entre William Bonner e Fátima Bernardes, que teve início em 1990 e terminou em 2016. Ela, ainda, é irmã dos gêmeos Vinícius e Laura Bonemer.
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