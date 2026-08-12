Renato Albani e Juliana Fructuozo esperam o primeiro filho - Reprodução do Instagram

Renato Albani e Juliana Fructuozo esperam o primeiro filhoReprodução do Instagram

Publicado 12/08/2026 08:38

Rio - O humorista Renato Albani e a influenciadora digital Juliana Fructuozo serão papais. A novidade foi compartilhada pelo casal por meio das redes sociais.

Nesta terça-feira (11), Juliana mostrou aos seguidores um vídeo do momento em que ouviu o coração do bebê durante o ultrassom. Nas imagens, ela aparece emocionada. "O nosso sim de Deus". Renato comentou a postagem: "Som mais lindo do mundo."







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Juliana Fructuozo Albani (@jujuf)



O humorista falou sobre a nova fase da vida pessoal, em postagem feita no Instagram, no dia dos pais, celebrado no último domingo (9). "Respeita o 'homi' porque agora ele é pai de família. Skin pai desbloqueada com sucesso. Que sensação diferente passar esse Dia dos Pais com você chegando. Prometo me esforçar para ser o melhor pai do mundo. Amor não vai faltar, isso eu garanto. Te amo, Juliana, e obrigado por já estar sendo essa mamãe maravilhosa. Deus abençoe a nossa família", escreveu.

Vários famosos vibraram com a novidade. "Ai, não acredito. Que benção! Parabéns papais", disse Tata Estaniecki. "Deus abençoe o pequenino Albani", comentou Victor Sarro. "Parabéns lindão! Deus abençoe com muita saúde", afirmou Thammy Miranda.