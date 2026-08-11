Angel Ferreira leva rotina simples no norte da Chapada dos Veadeiros - Reprodução/Instagram

Angel Ferreira leva rotina simples no norte da Chapada dos VeadeirosReprodução/Instagram

Publicado 11/08/2026 21:49

Rio - Angel Ferreira, antes conhecido como Igor Angelkorte , largou a vida no Rio de Janeiro e passou a morar em Cavalcante, município no norte da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. O ator vive em meio à natureza, cercado por árvores frutíferas, em um ônibus que não tem geladeira e sem acesso a redes de esgoto e energia elétrica.

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Apesar da rotina no campo, o artista de 38 anos mantém as atividades profissionais. Além de atuar na gestão cultural da região goiana, Angel segue em turnê pelo país com o monólogo "Sidarta". Ele revelou que a nova casa é localizada a somente dez minutos da área urbana e vive de portas abertas para receber amigos.

"Às vezes o pessoal acampa por aqui. Recebo muitos artistas também. A casa acabou se tornando quase um espaço de cultura. Volta e meia alguém está de passagem, dorme aqui e seguimos convivendo. Então estou sempre acompanhado", afirmou em entrevista ao site "Heloisa Tolipan".

Angel Ferreira integrou o elenco de diversas produções na TV Globo como as novelas "Além do Horizonte" (2013), "Babilônia" (2015), "O Outro Lado do Paraíso" (2017) e "Terra e Paixão" (2023), além das séries "Dupla Identidade" (2014) e "Justiça" (2016)."

O artista viveu um relacionamento com Camila Pitanga entre 2015 e 2017, período em que assinava como Igor Angelkorte. Foi a partir do fim de 2024 que ele decidiu alterar o nome artístico.