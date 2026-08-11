Lívia Andrade em férias por Ibiza - Reprodução/Instagram

Lívia Andrade em férias por IbizaReprodução/Instagram

Publicado 11/08/2026 15:25 | Atualizado 12/08/2026 12:19



Rio – Lívia Andrade , de 43 anos, exibiu corpo bronzeado em novas fotos de viagem pela Europa. A apresentadora compartilhou registros de dia de praia em Ibiza, na Espanha, nas redes sociais, nesta terça-feira (11), e exibiu o corpão em forma.

Integrante do "Domingão com Huck", Lívia posou para fotos, durante um passeio de barco, usando um biquíni branco, com detalhes de búzios, e um óculos escuro com lentes alaranjadas . Na legenda, ela escreveu: "Ibiza feelings”, ou sensações de Ibiza, em português.



Nos comentários, internautas admiraram a apresentadora. "Que mulher maravilhosa meu Deus", elogiou um usuário da rede social. "Maravilhosa", afirmou outro. "Deixa ela com a viagem europeia dela, enquanto eles falam, a diva segue vivendo sua vida belíssima e plena... Como não admirar essa mulher e a inteligência emocional dela", declarou uma terceira pessoa.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa