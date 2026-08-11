Após separação, Nivea Stelmann muda decoração e assume tarefas sozinha - Reprodução / Instagram

Após separação, Nivea Stelmann muda decoração e assume tarefas sozinhaReprodução / Instagram

Publicado 11/08/2026 12:38

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"Estou colocando tudo mais do meu jeito ainda", disse Nívea ao exibir detalhes da nova decoração.Entre os itens mostrados pela atriz está um kit de ferramentas cor-de-rosa. Ela contou que ficou sem o conjunto que tinha anteriormente e deu a entender que o objeto pode ter ficado com o ex-marido. Desde então, Nívea passou a resolver algumas tarefas por conta própria.A artista contou que trocou duas tomadas, substituiu lâmpadas e pendurou quadros sozinha. "Estou me sentindo orgulhosa", comemorou.Nívea também revelou que aprendeu com o filho a encher o pneu do carro. As mudanças chegaram ainda à decoração da casa. Na porta do quarto, ela colocou uma placa com a frase "CEO da p*rra toda" e brincou ao mostrar o item: "Tem que colocar ordem. Quem manda aqui?".Outros espaços da residência também ganharam mensagens bem-humoradas e positivas. Na estante da televisão, aparecem ornamentos com frases como "Viva mais, se preocupe menos e seja feliz" e "Quem inventou o f*da-se está de parabéns". Em outro ponto da casa, Nívea deixou as mensagens "Abençoada demais para ficar estressada" e "Amor cura".Nívea Stelmann anunciou o fim do casamento com Marcus Rocha no fim de julho. Em entrevista ao podcast "Papagaio Falante", a atriz contou que a separação aconteceu de forma inesperada e disse que ainda tentava entender a rapidez das mudanças. "Eu achei que eu fosse morrer com esse homem", afirmou.Segundo Nívea, Marcus já havia saído da casa onde o casal vivia e comprado outro imóvel. "Foi numa velocidade da luz. Até eu tô em choque até agora", relatou.Na mesma entrevista, a atriz contou que ainda não tinha conseguido processar emocionalmente o término. "Eu ainda não tive tempo de derramar uma lágrima, de sofrer. Acho que é por isso que eu tô rouca, porque a minha terapeuta falou: 'Nivea, você tem que botar para fora, você tem que chorar. Finge que é uma cena de novela'. Mas não dá, cara. Eu tô, eu tô em choque porque foi na minha cabeça, foi muito rápido", explicou.