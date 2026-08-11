Luis Roberto retorna ao trabalho após tratamento de câncer - Reprodução do Instagram

Luis Roberto retorna ao trabalho após tratamento de câncerReprodução do Instagram

Publicado 11/08/2026 08:57

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"Tempo de recomeçar... Emocionante te ver bem, voltando pra fazer o que mais ama! Que Deus te guie e te proteja, Luis Roberto", escreveu Jacy na legenda da postagem.

Luis Roberto retornará às transmissões da Globo, nesta quarta-feira (12), para narrar a partida entre Cruzeiro e Flamengo no Mineirão, a partir das 21h30, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

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