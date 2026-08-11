Luis Roberto retorna ao trabalho após tratamento de câncerReprodução do Instagram

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Isabelle Rosa
Rio - Mulher de Luis Roberto, Jacy Santos usou o Instagram Stories, nesta segunda-feira (10), para mostrar o retorno do marido ao trabalho após ele tratar uma neoplasia na região cervical. Nas imagens, o narrador aparece andando pelo aeroporto e, antes de embarcar rumo a Belo Horizonte (MG), se despede da amada ao colocar a mão do coração e mandar um beijo ela. 
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Luis Roberto retorna ao trabalho após tratamento de câncer - Reprodução do Instagram
Luis Roberto retorna ao trabalho após tratamento de câncer - Reprodução do Instagram
"Tempo de recomeçar... Emocionante te ver bem, voltando pra fazer o que mais ama! Que Deus te guie e te proteja, Luis Roberto", escreveu Jacy na legenda da postagem.
Luis Roberto retornará às transmissões da Globo, nesta quarta-feira (12), para narrar a partida entre Cruzeiro e Flamengo no Mineirão, a partir das 21h30, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.
Relembre
Luis revelou, em abril deste ano, que havia sido diagnosticado com neoplasia na região cervical após realizar exames de rotina. Devido a doença, ele não participou das transmissões da TV Globo na Copa do Mundo. No fim do mês passado, o narrador contou, por meio do Instagram, que concluiu seu tratamento contra a doença. Ele disse que realizou 33 sessões de radioterapia e sete de quimioterapia. 