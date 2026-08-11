Matéria Salva!

Agora você pode ler esta notícia off-line

Matéria removida da seção links salvos
fecharmenu
Assine
Acessar edição digital

  • Meus links
  • Meu Horóscopo
  • Meu Time
  • Sair
lupasearch Buscar
Anuncie no O Dia
Faça sua denúncia
Famosos curtem show de Rosalía no Rio; veja fotos
Celebridades

Famosos curtem show de Rosalía no Rio; veja fotos

Atrizes de 'Quem Ama Cuida' se esbaldaram durante a apresentação da cantora espanhola, nesta segunda-feira (10)

I
Isabelle Rosa
Leticia Colin e Flavia Alessandra prestigiam show de Rosalía no Rio
Myra Ruiz e o noivo, Fabrizio Gorziza, marcam presença em show de Rosalía no Rio
Karin Hils prestigia show de Rosalía no Rio
Alice Carvalho prestigia show de Rosalía no Rio
Gabriela Medvedovsky prestigia show de Rosalía no Rio
Leticia Colin e Michel Melamed trocam beijinhos
Leticia Colin, Flavia Alessandra, Liniker e Michel Melamed marcam presença em show de Rosalía
Gabriela Loran prestigia show de Rosalía no Rio
Publicidade
Rio - A cantora espanhola Rosalía, de 33 anos, reuniu um time de famosos no show da turnê "Lux", na Farmasi Arena, na Zona Sudoeste, nesta segunda-feira (10). As atrizes Flávia Alessandra, Leticia Colin, Mariana Sena e Jeniffer Nascimento, que estão no elenco da novela "Quem Ama Cuida", foram algumas das celebridades que prestigiaram a apresentação e se esbaldaram. 
Alice Carvalho, Liniker, Gabriela Loran, Regina Casé, Rayssa Bratillieri, Gabriela Medvedovsky, Karin Hills, Myra Ruiz e o noivo, Fabrizio Gorziza, Nanda Costa e Emilie Rey também marcaram presença. 
No show, Rosalía entoou sucessos como "Sexo, Violencia y Llantas", "Porcelana", "Berghain", "Despechá" e mais. Em "Mio Cristo Piange Diamanti", a cantora se emocionou. No palco, ela também interagiu com os fãs e mencionou a culinária brasileira.
"Essa é minha primeira vez cantando aqui no Rio. Que emoção estar aqui... Que honra para mim que vocês tenham me trazido a essa cidade tocada pelos deuses. Além disso, chegou o meu momento, de finalmente comer de novo pão de queijo, pavê e feijoada", disse, em português.
A cantora Marina Sena participou do 'confessionário' no show de Rosalía e lembrou quando se apaixonou por um homem que quis um relacionamento aberto. "Todo fim de semana, arrumava um namorado novo por toda Minas Gerais. Comecei a aproveitar muito. A gente começou a brigar, porque ele ficava inseguro, porque eu aproveitava demais a vida... Em uma dessas, brincando por aí, arrumei outro namorado e terminei", revelou a artista.
Rosalía, que faz uma segunda apresentação na Farmasi Arena nesta terça (11), brincou: "Ele falou: 'Vamos ser livres'. E você falou: 'Pode deixar comigo'... Eles pedem fogo e depois não aguentam o calor"

Você pode gostar
mais notícias
Mais de Celebridades
[an error occurred while processing the directive]