Famosos curtem show de Rosalía no Rio; veja fotos



Rio - A cantora espanhola Rosalía, de 33 anos, reuniu um time de famosos no show da turnê "Lux", na Farmasi Arena, na Zona Sudoeste, nesta segunda-feira (10). As atrizes Flávia Alessandra, Leticia Colin, Mariana Sena e Jeniffer Nascimento, que estão no elenco da novela "Quem Ama Cuida", foram algumas das celebridades que prestigiaram a apresentação e se esbaldaram.

Letícia Colin, Mariana Sena, Flávia Alessandra e Jeniffer Nascimento nos show da Rosalia. MELHOR ELENCO. #QuemAmaCuida pic.twitter.com/90Xyg22hHn — Sérgio Santos (@ZAMENZA) August 11, 2026

Alice Carvalho, Liniker, Gabriela Loran, Regina Casé, Rayssa Bratillieri, Gabriela Medvedovsky, Karin Hills, Myra Ruiz e o noivo, Fabrizio Gorziza, Nanda Costa e Emilie Rey também marcaram presença.

No show, Rosalía entoou sucessos como "Sexo, Violencia y Llantas", "Porcelana", "Berghain", "Despechá" e mais. Em "Mio Cristo Piange Diamanti", a cantora se emocionou. No palco, ela também interagiu com os fãs e mencionou a culinária brasileira.

"Essa é minha primeira vez cantando aqui no Rio. Que emoção estar aqui... Que honra para mim que vocês tenham me trazido a essa cidade tocada pelos deuses. Além disso, chegou o meu momento, de finalmente comer de novo pão de queijo, pavê e feijoada", disse, em português.



ROSALÍA FALANDO TUDO EM PORTUGUÊS COM O BRASIL PORRA EU TE AMO DEMAIS MEU AMOR pic.twitter.com/NNFmnW9npf — (@dorlerme) August 11, 2026

A cantora Marina Sena participou do 'confessionário' no show de Rosalía e lembrou quando se apaixonou por um homem que quis um relacionamento aberto. "Todo fim de semana, arrumava um namorado novo por toda Minas Gerais. Comecei a aproveitar muito. A gente começou a brigar, porque ele ficava inseguro, porque eu aproveitava demais a vida... Em uma dessas, brincando por aí, arrumei outro namorado e terminei", revelou a artista.

Rosalía, que faz uma segunda apresentação na Farmasi Arena nesta terça (11), brincou: "Ele falou: 'Vamos ser livres'. E você falou: 'Pode deixar comigo'... Eles pedem fogo e depois não aguentam o calor"

Confissão completa de Marina Sena no primeiro confessionário da LUX TOUR no Brasil. pic.twitter.com/qosHffa9ZZ — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) August 11, 2026



Relatar erro