Rosalía assiste ao show de Caetano Veloso em festival no Rio - @anendfor / Divulgação

Rosalía assiste ao show de Caetano Veloso em festival no Rio@anendfor / Divulgação

Publicado 10/08/2026 09:40

Rio - Em solo brasileiro, a cantora espanhola Rosalía conferiu o show de Caetano Veloso no festival Doce Maravilha, no Jockey Club, na Zona Sul do Rio, neste domingo (9). Na ocasião, a artista aplaudiu o cantor de 84 anos e interagiu com os fãs que notaram sua presença no local.

No mesmo dia, Rosalía fez questão de atender alguns admiradores que estavam na porta do hotel onde está hospedada. Usando um vestido preto com transparência, ela distribuiu autógrafos e posou para fotos.



Vale lembrar que a cantora, dona de sucessos como "Despechá", "La Fama" e "Sexo, Violencia y Llantas", se apresenta nesta segunda (10) e terça-feira (11), na Farmasi Arena, na Zona Sudoeste. O show faz parte da turnê "Lux".