Nanda Costa e Emilie Rey curtem festival em clima de romanceReprodução do Instagram
Nanda Costa curte festival com Emilie Rey e ganha beijinho
As duas também dançaram coladinhas ao som de 'Meia Lua Inteira'; registro do momento foi compartilhado pela atriz
João Gomes revela conselho a Ary Mirelle diante de críticas ao corpo
Cantor contou como tenta apoiar a mulher em meio aos comentários negativos nas redes sociais durante processo de emagrecimento
Maiara aproveita dia de praia com o namorado em Portugal
Cantora compartilhou imagens de viagem com Felipe Cavalliere nas redes sociais, nesta segunda-feira (10)
Grazi Massafera exibe tatuagem próxima ao seio
Desenho escolhido pela atriz foi uma onça-pintada se espreguiçando
Carol Nakamura se declara ao ex-marido após término conturbado
Atriz prestou homenagem a Guilherme Leonel, que espera a primeira filha, Maia, com a nutricionista Kathleen Araujo
Rosalía prestigia show de Caetano Veloso na Zona Sul
Cantora espanhola realiza duas apresentações da turnê 'Lux' no Rio
Com amigos e familiares, Fafá de Belém celebra os 70 anos em bar
Cantora apostou em um look exuberante e coroa para festa de aniversário, que teve música e homenagens