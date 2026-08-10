Nanda Costa e Emilie Rey curtem festival em clima de romanceReprodução do Instagram

I
Isabelle Rosa
Rio - Nanda Costa e Emilie Rey curtiram o festival Doce Maravilha, no Jockey Club, na Zona Sul do Rio, no maior clima de romance, no último sábado (8). Em meio aos rumores de affair, as duas dançaram coladinhas ao som de "Meia Lua Inteira", sucesso de Caetano Veloso, e a atriz ganhou um beijinho da produtora. Um registro do momento foi publicado no stories do Instagram.
As aparições das duas juntas têm sido cada vez mais frequentes. Recentemente, Nanda e Emilie marcaram presença em um show de Djavan no Rio. Nas redes sociais, Emilie compartilhou com os seguidores, recentemente, um clique com o rosto coladinho no da atriz. 
Nanda Costa não assume um relacionamento publicamente desde o fim do casamento com a percussionista Lan Lanh, em fevereiro deste ano. As duas ficaram juntas por 12 anos e são mães das gêmeas Kim e Tiê. Já Emilie Rey ficou conhecida nacionalmente por seu namoro com Francisco Gil, filho da cantora Preta Gil e do ator Otávio Müller. O relacionamento chegou ao fim em 2023, após cerca de dois anos.