Fa?bio Jr relembrou primeira vez que cantou ’Pai’ na televisão - Reprodução/Instagram

Fa?bio Jr relembrou primeira vez que cantou ’Pai’ na televisão Reprodução/Instagram

Publicado 09/08/2026 19:40

Rio - Fábio Jr relembrou a primeira vez que apresentou a canção 'Pai' na televisão brasileira nos anos 1970. A lembrança foi compartilhada pelo artista nas redes sociais neste domingo (9), data em que o Dia dos Pais é comemorado.

fotogaleria

"Diretamente de 1978, a primeira vez que cantei na TV e a música que hoje representa tanto pra mim!! Feliz Dia dos Pais", escreveu na legenda. No registro, o cantor aparece ao lado da atriz Lucélia Santos e o diretor Jorge Fernando (1955-2019).

Os fãs de Fábio Jr ficaram comovidos com a recordação. "Eu estava com 4 aninhos nessa época. Uma das músicas que embalam a minha vida", disse uma seguidora. "Um clássico que até hoje não tem como se emocionar ouvindo essa linda canção", afirmou outra. "Ainda me marca, pois meu pai faleceu no início de 79", contou uma terceira.

Vale lembrar que o artista é pai de Cleo, fruto da antiga relação com Gloria Pires; de Fiuk, Tainá e Krizia, do relacionamento com Cristina Karthalian, que durou de 1986 a 1990; e também de Záion, do casamento que teve com Mari Alexandre.