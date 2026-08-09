Giovanna Antonelli posou de lingerie nas redes sociais Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Giovanna Antonelli, de 50 anos, encantou os seguidores na tarde deste domingo (9) ao compartilhar imagens de um antigo ensaio fotográfico. Nos cliques, a atriz aparece usando uma lingerie branca e sensualizando para as lentes.  
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Giovanna Antonelli sensualizou em novos cliques - Reprodução/Instagram
Giovanna Antonelli - Reprodução/Instagram
Giovanna Antonelli resgatou imagens de ensaio fotográfico - Reprodução/Instagram
Giovanna Antonelli posou de lingerie nas redes sociais - Reprodução/Instagram
"Ai!!!! E esse 'achadin'!!? Tô querendo biscoito! Curte a titia aí?", brincou na legenda.
Os cliques da artista foram alvo de comentários nas redes sociais. "Um monumento desses", escreveu um perfil. "Imagina ser linda assim??? Minha deusa", disse outro. "Sempre é um impacto grandioso a sua beleza", elogiou um terceiro.  