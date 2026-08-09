Giovanna Antonelli posou de lingerie nas redes sociais Reprodução/Instagram
Giovanna Antonelli resgata ensaio sensual de lingerie
Publicação da atriz recebeu diversos elogios dos internautas neste domingo (9)
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Famosos celebram Dia dos Pais com homenagens e registros em família
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