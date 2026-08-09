Paulinho da Viola e Maria Bethânia dividiram o palco após 54 anos - Reprodução/Instagram - Doce Maravilha

Paulinho da Viola e Maria Bethânia dividiram o palco após 54 anos Reprodução/Instagram - Doce Maravilha

Publicado 09/08/2026 14:22 | Atualizado 09/08/2026 14:31

Rio - O festival Doce Maravilha, realizado no Jockey Club, na Zona Sul, foi palco de um reencontro histórico! Na noite de sábado (8), Maria Bethânia fez uma participação especial no show de Paulinho da Viola, voltando a dividir o palco com o cantor após 54 anos.

fotogaleria

A artista baiana entrou em cena ao som de "Falsa Baiana". Na sequência, os dois se juntaram na performance de grandes sucessos como "Reconvexo", "As Canções Que Você Fez Para Mim" e "Desde Que o Samba É Samba".

"Uma honra para mim estar ao lado de Paulinho da Viola", afirmou Bethânia. A irmã de Caetano Veloso recebeu um agradecimento ao fim da participação. "Foi um prazer enorme tê-la aqui", disse o artista.

Nos bastidores, eles posaram ao lado de Marisa Monte e da Ministra da Cultura Margareth Menezes. A última vez que os cantores estiveram juntos no palco foi em 1972, durante uma turnê pela Europa.