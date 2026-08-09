Tati Dias publicou carta aberta para Dom - Reprodução/Instagram

Tati Dias publicou carta aberta para Dom Reprodução/Instagram

Publicado 09/08/2026 17:32

Rio - Tati Dias usou as redes sociais neste domingo (9) para publicar uma carta aberta a Dom, p rimeiro filho de Lauana Prado . A mulher da cantora relatou o medo de não criar um vínculo com o recém-nascido e a emoção com a chegada do bebê.

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"Queria começar te pedindo desculpa. No começo, lá quando você era uma sementinha, eu tive medo. Um turbilhão de coisas passaram pela minha cabeça. No final, quando você se mexia o dia todo na barriga da sua mãe, eu falava que você nem sabia quem era eu. Não conhecia a minha voz. Eu tive medo e me preocupava em como a gente ia criar esse laço de amor incondicional que é a maternidade. Eu errei", iniciou o texto.

A influenciadora compartilhou fotos segurando o menino nos braços. "Quando você nasceu e eu te peguei no colo você parou de chorar quando ouviu minha voz. E eu sinto isso todos os dias, quando te pego no colo e você se sente seguro. Eu errei. Esses dias te peguei no colo, olhei cada detalhe perfeito seu e chorei de amor. Eu transbordei amor por você. Pra criar laço não precisa ser só umbilical".

Tati Dias comentou a felicidade com o crescimento da família que formou com a sertaneja. "Eu errei. Achei que minha vida já estava completa mas quando te conheci entendi que seu amor me preencheu num lugar tão bonito. Meu filho, prometo te cuidar, te fazer ninar, ser seu lar pra sempre. Obrigada por me permitir viver a maternidade com você. Obrigada por me dar esse Dom de amar além do corpo físico. Obrigada por construir comigo a família que eu sempre quis ter. Agora somos quatro", finalizou.

Vale lembrar que a influenciadora já é mãe de Bento, de 4 anos, fruto de uma antiga relação.