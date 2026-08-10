Rosamaria Murtinho publica fotos de Mauro Mendonça ao lado da família - Reprodução do Instagram

Rosamaria Murtinho publica fotos de Mauro Mendonça ao lado da famíliaReprodução do Instagram

Publicado 10/08/2026 06:39 | Atualizado 11/08/2026 08:07

Rio - Rosamaria Murtinho compartilhou no Instagram, neste domingo (9), um clique do marido, Mauro Mendonça, ao lado da família. Na imagem, o ator de 95 anos aparece deitado, todo sorridente, na companhia da mulher, dos netos e dos filhos: Rodrigo, João Paulo e Mauro Mendonça Filho.

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"Dia dos pais e Maurão caindo na gargalhada com filhos e netos!", escreveu Rosamaria na legenda. Vários famosos reagiram à publicação. "Família que amo", afirmou Gloria Pires. "Viva Maurão", comentou Drica Moraes. "Feliz dia dos pais! Muitas saudades de você, Maurão!", disse Alessandra Negrini.

Além das celebridades, fãs deixaram mensagens carinhosas para Mauro. "Grande Mauro! Que orgulho ter curtido essa lenda da TV!", declarou um internauta. "Ah! Quantos personagens maravilhosos ele proporcionou para todos nós!! Muito bom ver ele sorrindo!", destacou outro. "É, a velhice chega que a gente nem percebe. Tantas novelas e muitas lembranças! Que Deus lhe dê muita saúde seu Mauro", observou uma terceira pessoa.

Considerado um dos grandes nomes da dramaturgia, o ator integrou o elenco de novelas de sucessos, como "A Muralha" (1968), "O Espigão" (1974), "Dancin' Days" (1978), "A Gata Comeu" (1985), "Anjo Mau" (1997), "Cabocla" (2004), "O Profeta" (2006), "A Favorita" (2008) e "Êta Mundo Bom!" (2016).