Rosamaria Murtinho publica fotos de Mauro Mendonça ao lado da famíliaReprodução do Instagram
Mauro Mendonça surge em clique raro ao lado da família
Mulher do ator, Rosamaria Murtinho compartilhou o registro no Instagram neste domingo (9); famosos e fãs reagiram
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