Fred Bruno mostrou reação de Cris ao descobrir que vai ganhar um irmãoReprodução/Instagram
Fred Bruno mostra reação do filho ao saber que terá um irmão
Influenciador comentou a ansiedade antes de revelar para Cris sobre a gravidez de Indi Lunar
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Artistas prestigiam último dia do festival Doce Maravilha
Evento aconteceu neste domingo (9) no Jockey Club, na Gávea, Zona Sul
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