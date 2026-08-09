Fred Bruno mostrou reação de Cris ao descobrir que vai ganhar um irmão - Reprodução/Instagram

Fred Bruno mostrou reação de Cris ao descobrir que vai ganhar um irmãoReprodução/Instagram

Publicado 09/08/2026 21:03

Rio - Fred Bruno dividiu com os seguidores neste domingo (9) o momento em que contou para o filho, Cris, de 5 anos, fruto do antigo romance com Bianca Andrade, que ele foi promovido a irmão mais velho. O influenciador será pai novamente, mas dessa vez com Indi Lunar

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"Neste ano o Dia dos Pais se tornou especial em dose dupla, pois o Neneco agora foi promovido a irmão mais velho e essa foi a reação dele ao saber que nosso time está crescendo. Eu tava muito ansioso e curioso pra saber como seria sua reação mas, como sempre, a forma lúdica e principalmente a conexão que nós temos, tornou esse momento ainda mais especial", declarou.

O apresentador do "Globo Esporte" da TV Globo de São Paulo, não escondeu a alegria com a chegada de mais um herdeiro. "Feliz demais por estar realizando este sonho pela segunda vez, feliz por já ter uma família e um irmãozinho cheio de amor pra receber o novo neném e feliz tbm porque agora ganho presente dobrado de Dia dos Pais! Que você que está lendo esse post possa ter comemorado com seus filhos ou com seu papai esse dia tão lindo".