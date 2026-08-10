Thiago Servo, ex-dupla de Thaeme - Reprodução / Instagram

Thiago Servo, ex-dupla de ThaemeReprodução / Instagram

Publicado 10/08/2026 08:04

Rio - Thiago Servo , ex-parceiro de Thaeme, voltou a falar sobre a disputa envolvendo a paternidade de Donatela, de 13 anos. No Dia dos Pais, o sertanejo publicou um vídeo no qual pediu à ex-namorada, Gabrielle Tacconi Huese, a realização de um exame de DNA para esclarecer se é o pai biológico da adolescente.

O cantor pagou pensão alimentícia para a menina durante anos e chegou a ser preso, em 2016, por uma questão ligada ao pagamento dos valores. Mais recentemente, Thiago desistiu de uma ação de R$ 12,8 milhões que movia contra Gabrielle por danos morais e materiais que afirma ter sofrido no caso.

Ao comentar a decisão, o artista disse que abriu mão da disputa judicial, mas reforçou que ainda deseja ter contato com a adolescente e esclarecer a dúvida sobre a paternidade.

"Sim, eu desisti do processo. Mas não desisti da minha filha. Eu desisti de uma disputa que estava trazendo exposição e sofrimento. Porque, acima de qualquer processo, existe uma criança que eu amo e que não quero ver exposta. A única coisa que eu quero é muito simples: ter o direito de conviver com a minha filha e ter a possibilidade de esclarecer, através de um exame de DNA, uma dúvida que carrego há anos. Não quero dinheiro. Não quero vingança. Não quero exposição. Quero apenas a verdade e a oportunidade de ser pai", garantiu ele.

Segundo Thiago, o exame é o principal ponto que ainda deseja resolver. O nome do sertanejo foi retirado da certidão de nascimento da adolescente depois que Gabrielle não compareceu a três coletas determinadas no processo.

No vídeo, o cantor também acusou a ex-namorada de impedir a aproximação entre ele e a menina e fez um apelo direto para que ela aceite realizar o teste.

"Imagina você tirar o direito de uma filha de conviver com o pai por orgulho e só para punir esse pai? Vocês têm acompanhado o que eu venho passando nos últimos anos. Eu não quero dinheiro, não quero nada ... Eu só quero o direito de saber se eu sou o pai da minha filha, porque, no meu coração, eu tenho certeza de que eu sou o pai. Então, eu queria fazer um pedido para você, Gabrielle: Vamos fazer esse exame", disse.