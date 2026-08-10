Thiago Servo, ex-dupla de ThaemeReprodução / Instagram
Thiago Servo faz apelo à ex por exame de DNA: 'Não desisti'
Cantor, ex dupla com Thaeme, afirmou que quer esclarecer a paternidade de Donatela, de 13 anos, e retomar a convivência com a adolescente
Taís Araujo fala sobre participação em 'A Nobreza do Amor'
Atriz interpretará Menemi, rainha de Zinga, com previsão de entrar na trama em setembro
Xamã comunica cancelamento de turnê: 'Frustrante'
Nota divulgada nas redes sociais do evento informou que uma 'reorganização da produção' motivou a decisão
Nicolas Prattes relembra pedido de casamento a Sabrina Sato
Ator surpreendeu a apresentadora com um anel de compromisso após maratona em Paris
Zé Felipe atualiza estado de saúde das filhas após cirurgia
Maria Alice e Maria Flor realizaram procedimento para retirada das amígdalas e da adenoide
Giulia Costa posa agarradinha com novo namorado
Filha de Flávia Alessandra viajou para Chapada dos Veadeiros com o parceiro, cujo nome permanece em segredo
Andressa Urach revela que será avó pela primeira vez
Arthur Urach, filho da modelo, anunciou a gestação da namorada nesta segunda-feira (10)
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