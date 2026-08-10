Fafá de Belém celebra a chegada dos 70 anos - Reprodução de vídeo

Fafá de Belém celebra a chegada dos 70 anos Reprodução de vídeo

Publicado 10/08/2026 09:04

Rio - Fafá de Belém reuniu amigos e familiares em um bar em Belém para celebrar a chegada dos 70 anos, completados neste domingo (9). A festa teve direito a música, comida boa, homenagens e trocas de roupa. Em um dos momentos, a cantora usou um vestido longo vermelho e coroa.







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"Obrigada a todos os meus amigos que estão aqui... Quis Deus por várias coincidências que eu estivesse aqui esse ano, que esse musical estivesse aqui esse ano, no dia do meu aniversário. Tem muita comemoração pela frente", disse a cantora, que se referiu ao "Fafá de Belém, o Musical", em homenagem a ela, em cartaz no Theatro da Paz.

O aniversário da cantora ainda foi comemorado com missa e mais encontros com os amigos. Com 50 anos de carreira, a artista se apresentará no Teatro João Caetano, no Centro do Rio, no dia 25 de agosto, com o show "Piano e Voz". Ela subirá ao palco ao lado do pianista João Rebouças.

Crise de burnout

Em entrevista ao "Fantástico", exibida neste domingo, Fafá lembrou uma crise da síndrome de burnout -distúrbio emocional causado pelo estresse crônico no ambiente de trabalho - que teve no ano passado. "Eu desconectei. Foi um negócio complexo, fui internada", lembrou a cantora. "Estava num pico de estresse. Aí eu voltei a fazer terapia, voltei a fazer minha meditação, e voltei a entender que eu tenho que cuidar de mim. Estou com 70 anos, a gente acalma um pouco mais, pondera um pouco mais", disse ela, que não pensa em desacelerar. "Nem pensar. Eu só tenho 70 anos", afirmou aos risos.



