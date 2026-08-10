Xamã anunciou cancelamento de turnê - Reprodução/Instagram

Xamã anunciou cancelamento de turnê Reprodução/Instagram

Publicado 10/08/2026 21:42 | Atualizado 10/08/2026 21:45

Rio - Xamã anunciou nesta segunda-feira (10) o cancelamento da turnê que começaria no dia 15 de agosto. Em comunicado divulgado nas redes sociais, o cantor lamentou a decisão e informou que os ingressos serão reembolsados de forma integral aos fãs.

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"Informamos que mesmo depois de muito empenho do nosso time, a 'Turnê Xamã 2026' foi cancelada. Era um sonho realizar esse projeto e compartilhamos a frustração de não poder realizá-lo, mas, diante da necessidade da produção, a decisão tornou-se necessária", explicou em nota.

A turnê "Xamã 2026" tinha mais de 30 shows agendados e passaria por 25 cidades brasileiras. O projeto apresentaria as canções do álbum "Fragmentado", lançado em maio de 2025.