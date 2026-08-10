Pai de Tiago Abravanel chora ao receber homenagem do filhoReprodução / Instagram
No registro, Tiago interpreta a música gospel "Ninguém Explica Deus", conhecida na voz de Gabriela Rocha com o grupo Preto no Branco. Durante a apresentação, Paulo César se emociona e chega às lágrimas ao acompanhar o filho.
"Reação do meu pai com meu presente de Dia dos Pais!", escreveu Tiago ao publicar o momento.
Paulo César Corte Gomes também é pai de Ligia Abravanel e Vivian Abravanel, frutos de seu casamento com Cintia Abravanel, artista plástica e produtora teatral. Cintia é filha de Silvio Santos, que morreu em agosto de 2024, aos 93 anos.
Fora da televisão, Tiago Abravanel tem concentrado os trabalhos recentes nos palcos. No primeiro semestre deste ano, o artista integrou o elenco de "Shrek - O Musical", em São Paulo.
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