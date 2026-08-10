Após separação polêmica, Carol Nakamura homenageia ex-marido e atual dele - Reprodução / Instagram

Após separação polêmica, Carol Nakamura homenageia ex-marido e atual deleReprodução / Instagram

Publicado 10/08/2026 10:05

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Guilherme espera a primeira filha, Maia, com a nutricionista Kathleen Araujo. No Instagram, Carol publicou uma foto do casal e escreveu uma mensagem para os futuros pais."Que Deus proteja vocês três, abençoe essa família e encha a casa de vocês de saúde, paz, cumplicidade e amor. Hoje eu só consigo olhar essa foto e pensar em bênção. Deus tem dessas coisas bonitas: coloca pessoas certas no caminho, une histórias e, quando a gente menos espera, entrega um presente que muda tudo", começou.Na sequência, Nakamura falou sobre a chegada da bebê e desejou uma nova fase especial ao ex-marido."Maia está chegando assim, como um pedacinho do céu na vida de vocês. Um amor novo, imenso e impossível de explicar. Que seu primeiro Dia dos Pais seja só o começo de uma vida inteira descobrindo esse amor", publicou.Carol e Guilherme ficaram juntos por sete anos e não tiveram filhos. A demonstração pública de carinho chama atenção pelo histórico do fim da relação, anunciado em maio de 2025, quando Leonel publicou um longo desabafo nas redes sociais.Na ocasião, ele relatou insatisfações com o casamento, mas não revelou o motivo específico da separação."Eu me joguei na sua vida. Vivi intensamente por nós, lutei com todas as forças que tinha e não tinha. Eu dei meu sangue para te ver realizar sonhos. Foram dias, noites e madrugadas lutando por tudo aquilo que almejávamos. Realizei alguns vários sonhos que você tinha, dentre eles, ter sua casa própria, e gravar uma série", começou.Guilherme também afirmou que enfrentou problemas de saúde mental durante o relacionamento."Ao longo desses anos, atravessei algumas crises pelas pressões colocadas diariamente para fazer tudo enquanto você estava sentada mexendo no celular. Mas eu sempre fiz questão de ser o homem da casa e solucionar tudo. E meu pagamento foi uma síndrome do pânico, depressão, pois nunca era o suficiente para você. Sempre era pouco", disse.Na mesma publicação, ele comparou a forma como a relação aparecia nas redes sociais com o que, segundo seu relato, acontecia longe das câmeras."Na rede social, me postava, falava que eu era maravilhoso, mas por trás das câmeras sempre faltava alguma coisa para mim. Mas ainda assim lutei bravamente pelo meu casamento, e por seus sonhos. E alguns dias atrás, recebi outro pagamento: ingratidão", afirmou.